„Přijela jsem s Boom Bandem, což je moje dlouholetá kapela, která mě doprovází. Já je miluji, protože jsou výborní. Navíc jsem vždy toužila, aby se mnou hráli, protože doprovází Hanku Zagorovou, doprovázeli Karla Gotta. Já jsem to tak brala jako odměnu, že jsem se k nim dostala. Vybrali jsme písničky, které lidi snad budou bavit. Jsou to písničky z muzikálů, ve kterých jsem účinkovala, a občas i nějaká moje. Nechci ale lidi příliš zatěžovat mojí tvorbou, protože mě úplně nehrají v rádiích,“ řekla zpěvačka před koncertem.

A podařilo se jí to. Lidé se bavili, zpívali, tleskali. Mnohé překvapila i svou otevřeností. „Monika je skvělá. Těšila jsem se na její koncert, byla jsem zvědavá, jaké písničky zazpívá. A bylo to krásné. Překvapila mě, jak je upovídaná a bezprostřední. Je super, že si na nic nehraje a mluví, jak jí pusa narostla,“ pochvalovala si divačka Tereza Chválová.

Nečekaně se zpěvačka podělila se stovkami diváků i o to, z čeho má strach. Při jedné z písniček totiž často koukala směrem nahoru a lidé se ohlíželi, co může pozorovat. Po písničce se dozvěděli, že nesnáší pavouky a právě jeden se houpal kousek od ní. Chvíli to vypadalo, že se kolegové z kapely o něj budou muset postarat, ale nakonec se pavouk sám schoval a koncert sledoval z úkrytu.

Během vystoupení také zpěvačka vzpomněla na její účast v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, nebylo to prý vůbec jednoduché. „Byl to opravdu výživný zážitek, hrozná dřina. Na jednu stranu jsem strašně ráda, že jsem to zažila, a na druhou jsem ráda, že to skončilo,“ přiznala s úsměvem Absolonová.

Zazpívala na zahajování turistické sezony a tak nesměla chybět otázka, jak je na tom zpěvačka právě s turistikou. Ani Šumava jí není cizí. „Miluji Šumavu. Léta jsem jezdila mezi Kašperské Hory a Rejštejn na chalupu a vzhledem k tomu, že moje chalupa v jihočeském kraji je před rekonstrukcí, tak se obávám, že si budu muset půjčit zase tu šumavskou. Šumavu zbožňuji, je mi tam moc dobře,“ řekla zpěvačka a na pódiu přiznala, že zrovna nemiluje šumavské kopce.

Na závěr koncertu během písničky „Teď královnou jsem já“ šla zpěvačka i mezi diváky a na závěr si vysloužila velký potlesk.