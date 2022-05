"Měla jsem na obě babičky štěstí, naučily mne mnoho z toho, co umím," dodává vděčně. Zdi dílničky zdobí vlastnoručně vyšité utěrky a obrázky s lidovými motivy, prostředí doplňují dobové dekorace. Při pobytu zde se nemůžete zbavit dojmu, že jste se vrátili o století zpátky. Tady hostí svoje přátele i zájemce o ukázku tkaní či jiných rukodělných prací. "V každé chaloupce kdysi vedl koberec z hadříku až do kuchyně, do světničky, prostě domů. Kobereček vede i moje kroky a ač nemusím, pokaždé se skláním před pomyslným nízkým dveřním rámem, když chci překročit práh dveří mojí světničky. Považuji to za projev úcty starým řemeslům a našim předkům," vysvětluje dále.

V dílničce je možno ve společnosti příjemné černovlásky posedět, pozorovat ji při práci, koukat a poslouchat předení kolovrátku, na kterém se díky přadlenčině zručnosti navíjí příze pěkně na cívku anebo si vše sami pod jejím dohledem ozkoušet. Zde pod jejíma rukama vznikají krásné originální kousky oblečení, dekorací a šperků. Alžbětiny plédy, kabáty, šály či halenky touží nosit nejedna dáma. "Moje ruce neumí odpočívat. Když nic nedělám, bolí mne. Ale jak si sednu ke kolovrátku a vidím, jak mi mezi prsty klouže jemná příze, už mám představu, co z ní bude dál, a rázem je mi fajn. Je to úžasný pocit," usmívá se sympatická Bety.

Svému koníčku se věnuje i doma. Zde používá moderní šicí stroj, se kterým dokáže na vlastnoručně ušitých košilích nebo halenkách vyčarovat krásné lidové motivy. Ale ruční předení a tkaní je jejímu srdci bližší. Milující maminka malého Toníka si nikdy na nic nestěžuje, jediné, co ji trápí je skutečnost, že k synkovi nikdy nepřibyla dcerka, které by mohla své umění a zkušenosti předávat.

Pojedete-li někdy do Stříbra, zkuste se na náměstí v její dílničce zastavit. Pokud tam zrovna bude, ráda Vás uvítá.