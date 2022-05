Zápisy do školek pro české děti v západočeské metropoli právě probíhají, ty ukrajinské půjdou rodiče zapsatv červnu. „Ředitelé školek české rodiče ubezpečují, že se na jejich děti dostane. Kapacity jsou dostatečné,“ řekla Deníku místostarostka druhého plzeňského obvodu Eva Trůková s tím, že ÚMO 2 na září zároveň připravuje školky pro ukrajinské děti. Vzniknou v prostorách Sokola v Koterově, v kulturním domě Šeříkovka, na 38. mateřské škole ve Spojovací ulici a v Sokolu v Klášterní ulici.

„Máme nahlášeno celkem 110 ukrajinských dětí ve věku 3 až 6 let a ty všechny se budeme snažit umístit,“ informovala místostarostka. Dodala, že druhý obvod rovněž otevře dvě adaptační skupiny, po kterých byla ze strany Ukrajinců velká poptávka. „Pro matky jsme v případě zájmu rovněž schopni zajistit kurzy češtiny,“ doplnila Eva Trůková.

O místa v mateřinkách nemusí mít strach ani obyvatelé čtvrtého městského obvodu. „Na základě zápisu budou do školek umístěny všechny české děti,“ konstatoval starosta ÚMO 4 Tomáš Soukup. Podle něj bude muset čtvrtý obvod umístit 50 až 70 dětí z Ukrajiny. „Ukrajinské předškoláky chceme zařadit do běžných mateřských škol proto, aby se adaptovali a byli připraveni na nástup do prvních tříd,“ popsal starosta. Pro mladší děti pak obvod chystá upravit jednu z budov ve Školní ulici. Školka pro menší ukrajinské děti by tam měla fungovat od září. „Její prozatímní kapacita je 50 dětí. Pomáhat jim tam budou i vychovatelky hovořící ukrajinsky. K dispozici bude také logoped a psycholog,“ uvedl starosta.

Obvody se připravují

Vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu Dagmar Škrlantová řekla, že kapacity školek jsou pro plzeňské děti dostatečné. „Zpočátku se to jeví tak, že je více přihlášek nežli míst, nicméně po zápisech se zjistí mnoho duplicit. Rodiče přihlašují děti na více škol nebo se řeší odklady. Míst je tím pádem dostatek a každý rok se tříleté děti z Plzně v mateřských školách umístí,“ vysvětlila vedoucí Škrlantová.

Podle ní navíc obvody dostávají od Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně informace o demografickém růstu, aby mohly kapacity školek dopředu připravit.