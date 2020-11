Také sezonu maturitních plesů postihla pandemie koronaviru. Některé třídy plesy úplně zrušily nebo je přesunuly na jiné termíny. Třídy, které je naplánovaly na začátek příštího roku, vyčkávají a do večera, který pomyslně zakončuje střední školu, neinvestují.

Maturitní ples si klatovští gymnazisté užili | Video: DENÍK/Milan Kilián

Část studentů Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni měla mít plesy už během září, října a listopadu, ani jeden z nich se však kvůli masivnímu šíření covidu nekonal. „U nás studentům říkáme, že by si měli ples odbýt co nejdříve, aby se pak mohli soustředit na studium a maturitu. Mnoho plesů se tedy kvůli podzimní vlně neuskutečnilo. Studenti už ale měli zamluvené sály. Někteří tak přesunuli maturák až na červen,“ uvedla ředitelka školy Naděžda Mauleová. Někteří studenti podle ní zaplatili za půlnoční noviny, choreografa na předtančení a nyní vyčkávají, jak se bude situace vyvíjet. „Uvažovali také o tom, že by si místo plesu zorganizovali slavnostní večeři, ale mezitím zavřeli i restaurace. Co vím, tak to studenty mrzí. Všichni se těšili,“ uzavřela Mauleová.