Zpěvák Marek Ztracený plnil ve čtvrtek v Chotěšově jeden ze svých slibů, a to domácí soukromý koncert. Zároveň ale přislíbil, že se pak zastaví u vánočního stromu a zazpívá pár písniček a rád se s každým vyfotí. Zřejmě ale nečekal, že i když to dal vědět zhruba dvě hodiny předem na sociálních sítích, lidí přijedou stovky.

Marek Ztracený v Chotěšově. | Video: Daniela Loudová

Paní Gábina si užila domácí koncert zlatého slavíka, který ji vylosoval z mnoha respondentů. „Začalo mi psát plno lidí, zda bych se nezastavil a nevyfotil se s nimi. Tak jsem si řekl, proč ne? I když se nás tam sejde pět, tak to bude pěkné zpestření. S každým se rád vyfotím,“ řekl Ztracený, a to netušil, jaký si na sebe upletl bič.

Bleskově se zpráva šířila, a dokonce bylo domluveno zpívání u stromečku s tamním sborem. Nachystána aparatura, aby všichni slyšeli. Chotěšovem tak zněly písničky Marka Ztraceného. U vánočního stromu se ale rozhodně nesešlo pět lidí, ale stovky. Zpěvák nezklamal, zahrál tři písničky a následně se skutečně ochotně s každým fotil. Chvílemi to sice bylo o život, jelikož dav lidí se neustále přetlačoval, takže od stromu se později přesunul Ztracený k obecnímu úřadu, kde bylo o trochu více prostoru, ale i přes vytrvalou snahu lidi usměrňovat byla tlačenice stále. Ale pro mnohé to byl velký zážitek. Někteří zpěvákovi přinesli i drobné dárky, nechali si podepsat obaly na mobil, knížky i památník. „Je to neskutečný. Když jsme výzvu viděli, přijeli jsme sem z Plzně. Nečekali jsme tedy takový nátřesk, ale stálo to za to. Kde se jen tak setkáte se zlatým slavíkem,“ usmívala se jedna z fanynek Lucie Sedláčková.

Marek Ztracený tak společně s chotěšovským sborem zazpíval během několika minut, ale pak se mnohem déle fotil, přesto se stále usmíval.