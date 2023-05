Mladí zdravotníci se opět utkali a ukázali, jak umí zvládnout první pomoc. Do Klatov se sjely nejen děti z Klatovska, ale také z Plzně-jihu a Plzně-severu.

Soutěž mladých zdravotníků v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Soutěž mladých zdravotníků měla letos velkou účast. „Zúčastnilo se sedmnáct družstev, šest z prvního stupně a jedenáct z druhého. Šlo o postupovou soutěž čili vítězové postupují do krajského kola do Strakonic. To se uskuteční 16. května, bude spojen Jihočeský a Plzeňský kraj a vítězové postupují do republikového kola. Těší mě, že je vyšší účast než dříve, že je u dětí zájem a po covidu se opět kroužky rozjely a soutěží,“ uvedl ředitel ČČK Klatovy Jiří Böhm s tím, že v rámci soutěže spolupracují se zdravotnickou školou v Klatovech.

Děti si na jednotlivých stanovištích musely poradit s poskytnutím první pomoci, obvazovou technikou a dopravou raněných. Na volných stanovištích si pak udělaly dopravní test, test mimořádných událostí, zkusily si znalost historie Českého červeného kříže a složily si puzzle.

Všichni soutěžící se snažili splnit úkoly co nejlépe. V první kategorii mladších zdravotníků vyhrálo družstvo z Klatov, druhá byla ZŠ Běšiny třetí ZŠ Letiny. Mezi staršími byli nejlepší žáci ze ZŠ Horažďovice, Komenského, druhé místo měly klatovské děti a třetí příčku obsadila ZŠ Žinkovy.