Že je politika jen mužskou výsadou, se dávno nenosí. Po-litické strany si toho jsou vědomy a do první desítky kandidátek stále více obsazují ženy. Čtyři ze stran bojující v Plzeňském kraji o křeslo hejtmana dokonce ženy umístily na první příčky. S lídryněmi Deník ho-vořil o tom, jaká je v současné době pozice žen v politice.

Co se týče obsazení žen na přední místa kandidátek, z nejznámějších stran má nejvyšší skóre ODS s podporou TOP 09 a nezávislých staros-tů. Ta postavila do čela kandidátky poslankyni a bývalou rektorku Západočeské univerzity v Plzni Ilonu Maurit-zovou a do první desítky poslala další tři ženy – jako troj-ku krajskou radní pro životní prostředí a zemědělství Radku Trylčovou, na páté místo náměstkyni vykonávající funkci hejtmana Marcelu Krejsovou a na sedmé místostarostku Slovan Evu Trůkovou.

Podle Mauritzové jsou ženy v politice zapotřebí. „Dokážeme pracovat stejně jako muži. Navíc ženy mají výhodu v tom, že jsou více empatické. Jsme zároveň i matky a dokážeme tak zvlád-nout více věcí najednou,“ zhodnotila Mauritzová a upozornila, že nevýhodou může být pro ženy právě více povinností spojených s péčí o rodinu. „Nechcete rodinu šidit a politika je časově nároč-ná. Mám ale obrovské štěstí, že můj manžel je tolerantní a vždy jsem měla skvělé zázemí. Věřím, že takových mužů je hodně,“ dodala.

Koalici pro Plzeňský kraj už podruhé do krajských voleb vede současná náměstkyně hejtmana pro školství Ivana Bartošová, která je jedinou ženou v první desítce. S Mauritzovou se shoduje, že pro ženu ve vysoké politické funkci je důležitá tolerance rodiny. „Ženy jsou v těžší situaci, když vychovávají děti. Politice se totiž musíte mno-hdy věnovat i 24 hodin denně. Oproti mužům máme více empatie vůči problémům druhých. Ženy jsou zvyklé dělat víc věcí najednou a dle mých zkušeností jednají efektivněji. Schůze, které vedou, bývají věcné. Myslím si, že žen v politice by mělo být více,“ shrnula Bartošová.

Zdroj: Deník

Ze stran, které v minulých volbách získaly křesla v krajském zastupitelstvu, vsadila na ženu také SPD. Ta do čela kandidátky poslala finanční analytičku a účetní Marii Po-šarovou a do první desítky další dvě ženy. Podle Pošarové je důležité, aby se svět mužů a žen v politice prolínal. „Nemá smysl se s muži poměřovat či soutěžit. Ženy sice nemívají tak ostré lokty jako muži, ale na druhou stranu dokáží naslouchat a vést slušnou a věcnou debatu bez vyhrocených momentů,“ vysvětlila s tím, že pokud mají ženy jasný názor, přehled, přesvědčovací a komunikační dovednosti a o politiku se zajímají, mohou se stát výbornými političkami.

V zastoupení žen na kandidátce vyniká Demokratická strana zelených – Za práva zvířat, v první desítce kandidují pouze dva muži. Strana si jako jedničku zvolila ošetřovatelku koní Romanu Cerhovou.