Deštivé, mlhavé i sněhové. Takové byly Velikonoce v Kašperských Horách, kde byl nachystaný program na hradě i na náměstí. A i přes nevyzpytatelné počasí byla návštěvnost hojná.

Velikonoce na hradě Kašperk a v Kašperských Horách. | Video: Daniela Loudová

„V neděli a v pondělí hraje na Kašperku skupina Benedictus Milana Karpíška, která je naší oblíbenou a byla zde již vloni na Velikonoce. Kromě toho lidé mohou na pravidelné komentované prohlídky, chodí se do západní věže tentokrát a je to takové přivítání jara, i když to tak úplně nevypadá,“ řekl kastelán hradu Václav Kůs.

Ten poslední větou narážel na to, že Bílá sobota byla na Kašperku skutečně bílá, jelikož právě v noci na sobotu tam napadl sníh. Ale ani to návštěvníky neodradilo. „Lidé chodí v celku dost, i když je mlha, není vidět téměř ani přes nádvoří. Za sobotu jsme měli přes dvě stovky návštěvníků na prohlídkách a spoustu lidí sem přijde se jen podívat, občerstvit, zahřát. I v neděli sem chodí hodně lidí, i když se nám stále vrací únor a i v neděli dopoledne ještě sněžilo, tak doufáme, že s květnem již bude líp. Ale naši průvodci si pochvalují, že i nyní chodí nadšenci se zájmem o historii,“ uvedl Kůs.

Liduprázdno rozhodně nebylo ani na náměstí, kde se v neděli odehrával velikonoční trh s doprovodným programem. Příchozí si měli možnost nakoupit různé pochutiny, domácí výrobky, i pomlázky, aby byli pánové nachystaní na pondělí. Zároveň nechyběla gastroshow, o kterou se tentokrát postaralo Divoký Bistro ze šumavské Úbislavy, které je proslavené svou nejen francouzskou kuchyní. Rovněž se tam natáčel jeden z dílů reality show Souboj na talíři. Diváci tak měli možnost ochutnat dobroty, které nachystali přímo na místě, například krémovou králičí polévku ala Dijon či jarní slané palačinky.