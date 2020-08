Po slibném rozjezdu prodeje zahraničních dovolených na začátku prázdnin se jejich nakupování ve druhé polovině léta téměř zastavilo. Potvrzuje to průzkum Deníku mezi cestovními kancelářemi v regionu. Může za tonárůst nakažených koronavirem, kvůli kterému se lidé bojí do ciziny vycestovat.

Cestovní agentura Jarošíkv Klatovech v současné době prodá pouze jednotky zájezdů. „Je to bída. Očekávali jsme, že po nadějném začátku sezony se situace zlepší. Nikdo netuší, jaká situace kde bude. Do turistických destinací se ještě začátkem léta vypravovalo alespoň jedno letadlo denně. Teď je to jedno letadlo za týden,“ řekl Deníku majitel agentury Miloslav Jarošík s tím, že nelze předpovědět, jak se bude stav vyvíjet. „Už by se měli nabízet zimní zájezdy a exotika. Nikdo ale neví, jaké státy zůstanou otevřené,“ poznamenal.

Podle něj také není vyloučeno, že některé země dají kvůli nárůstu infikovaných Českou republiku na seznam rizikových zemí. „Těžko říct, jak to všechno bude. My jsme ale letos prodali 10 procent toho, co loni,“ dodal.

Také Jana Leflerová z plzeňské cestovní agentury A-turist prodá méně zájezdů než na začátku léta. „Lidé jsou ovlivněni zprávami a každá informace o nárůstu nemocných se na zájmu klientů cestovat projeví. Od zákazníků, kteří přece jen do ciziny odjeli, vím, že situace je ve většině destinací klidná. Pochvalují si zejména nepřeplněné pláže ,“ sdělila Leflerová a doplnila, že na konci prázdnin začaly ceny zájezdů klesat.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž v pondělí vyňalo Španělsko ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy. Češi, kteří se ze Španělska vrátí, budou potřebovat negativní test na covid, nebo budou muset být 14 dní v karanténě. Nové opatření však nemá dle cestovních kanceláří v Plzeňském kraji na turisty vliv, protože zájezdy do Španělska letos nenabízejí.

V Plzni navíc vzrostl zájem samoplátců o testování na koronavirus. „Zájem se zvyšuje také u dalších skupin klientů, jako jsou klienti odeslaní hygienickou stanicí, či pacienti odeslaní od praktických lékařů formou e-žádanky. V minulých dnech bylo denní číslo 110-120 odběrů, z toho samoplátci 20-25 odběrů denně,“ informovala mluvčí Fakultní nemocnicev Plzni Gabriela Levorová.