Během letní sezony mířily na Šumavu davy lidí. Někteří však mnohdy přecenili své síly a musely přijít na řadu záchranné složky.

Bezpečná Šumava 2021. | Foto: Josef Silovský

V šumavských lesích je na mnoha místech nepřístupný a náročný terén a tak je důležitá spolupráce záchranných složek. Lidé jim ale přidělávají práci i tím, že vstupují do míst, kde je to zakázané. To se dělo především v době, kdy byly mnohé zákazy kvůli koronaviru a do přírody se vydávali i lidé, kteří by tam jindy nesměřovali.