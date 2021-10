Jak vnímáte výsledek voleb?

Neviděli jsme to ideálně, ale upřímně jsme takový výsledek voleb neočekávali. To, že se po sto letech komunistického hnutí v Československu nedostaneme do poslanecké sněmovny, je pro nás velká rána. Ale co se dá dělat, Fénix také povstal z popela. Lidovci v roce 2010 také vypadli na tři roky ze sněmovny. Možná, že u nás ve straně dojde k nějakým změnám a také ve změně druhu realizované politiky, ale hlad po levicových myšlenkách tady bude stále. Vezměte si, že vypadla i sociální demokracie, takže levice není ve sněmovně zastoupená vůbec a já se domnívám, že lidé nás začnou brzy hledat.

Čím si vysvětlujete ten propad?

O sympatizanty a voliče jsme přišli ve dvou vlnách. Ta první byla se vznikem Babišova hnutí, který začal realizovat část našeho programu, zejména tu sociální politiku převzal od nás. A ačkoliv se deklaroval pravicově, dělal politiku levicovou. My jsme ho tiše tři roky podporovali a to nám ubralo další část. Chtěli jsme zlepšit životní úroveň lidí, proto jsme za to byli vůči němu v některých dalších věcech benevolentní. Nebyli jsme striktní a to se nám nevyplatilo. Nicméně jsem přesvědčený, že za poslední čtyři roky se poměrně rapidně zvedla životní úroveň lidí, což se nikdy za vlády pravicových stran nestalo.

Hovoří se také o tom, že část voličů sebrala KSČM Přísaha v čele s Robertem Šlachtou…

Dle mého názoru je to tak. Komunisty často volili policisté a vojáci, ti nyní přešli ke Šlachtovi. Viděli u něj větší radikalitu a razanci. Odhaduji, že zhruba dvě procenta našich hlasů jsou nyní u Šlachty.

Jak celkově hodnotíte volby?

Stoprocentně vyhrála ODS a sestaví většinovou koalici. Budou mít předsedu vlády a ještě vyšachovali Piráty. Piráti volby těžce prokaučovali a je možné, že to bude stát hlavu Ivana Bartoše (lídr Pirátů - pozn. red.). Spojení se STAN bylo pro ně dle mého názoru sebevražedné. Piráti si naběhli na vidle.

Co budete dělat, až vám skončí mandát?

Jsem stále zaměstnaný na VOŠ a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni a tam se půjdu domluvit na tom, že bych si chtěl vzít do poloviny školního roku neplacené volno a odpočinout si. Za těch osm let ve sněmovně jsem už poměrně opotřebovaný. Pak uvidím, buď se vrátím na školní instituci, nebo půjdu na pracovní úřad a budu si hledat něco, co mě bude naplňovat. Určitě ale nezůstanu doma.

Začnete se naplno věnovat politice na kraji…

Na tu snad budu mít nyní více času. Volby jsou každý rok a já jako jeden z významnějších stranických hráčů z kraje se v kampaních hodně angažuji, tal té páce se pro mě vždycky najde hodně. Politicky budu vytížený pořád, protože je to můj celoživotní koníček. S panem Fialou z ODS jsme ze sněmovny jediní kvalifikovaní, protože máme doktorát z politologie.