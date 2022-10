Souprava je složená z patnácti historických a zrestaurovaných vagonů Wagon Lits a Pullmann. V Praze by měl Orient Express pobýt dva dny, a v sobotu pojede zpět. Bude tedy možnost železniční legendu opět spatřit na trati z Plzně do Chebu. Právě na nádraží v Chebu by měl být k vidění zhruba v čase od 15:30 do 16 hodin. Cesta z Plzně mu trvá necelou hodinu a půl. Pak bude pokračovat do Paříže a Londýna. Orient Express jezdí pravidelně přes Domažlice, ale kvůli výluce pojede výjimečně přes Cheb.