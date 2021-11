„Výrobcem lanovky byl národní podnik Transporta Chrudim. V roce 1963 byl vypracován projekt dvouúsekové jednosedačkové lanové dráhy, o rok později začaly stavební práce a koncem roku 1970 byl zahájen zkušební provoz. Oficiálně začala lanovka přepravovat turisty v roce 1971,“ uvedla pracovnice Informačního turistického centra v Železné Rudě Mirka Frenzlová.

Sedačková lanovka Špičák – Hofmanky – Pancíř nabízí nejméně namáhavou možnost dosažení vrcholu Pancíře (1214 m n. m.). Má délku 2740 m a překonává převýšení 348 m, u dolní stanice se nachází parkoviště Kaskády, kde se dá zdarma celoročně parkovat.

Pancíř láká spousty návštěvníků Šumavy a není divu. „Z vrcholu Pancíře se návštěvníkům naskytne úchvatný výhled na Královský hvozd a Bavorský les, při příznivém počasí dokonce i na Alpy. Jde o výchozí bod oblíbené hřebenové trasy Pancíř – Můstek – Prenet. Na své si přijdou i cyklisté, kterým obsluha lanovky ochotně přepraví kola. Rodinám s dětmi bude jistě vyhovovat možnost přepravy kočárků. V zimních měsících si návštěvníci mohou na vrchol nechat vyvézt lyže, běžky, ale i sáňky,“ sdělila Frenzlová.

Lákadlem k výletu na Pancíř jsou také dveře, které tam byly instalovány v rámci projektu WeLoveŠumava a bez fotografie s nimi odejde jen málokdo.

A co by to bylo za jubileum bez řádné oslavy, ta se uskuteční 30. prosince. „Návštěvníci se mohou těšit na výroční turistickou známku, turistickou vizitku a krásnou samolepku. V rámci programu oslavy bude připravené občerstvení a hudba,“ dodala Frenzlová.