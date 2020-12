Jako důkaz neuvěřitelné síly přírody považuje plzeňský zvířecí záchranář Karel Makoň případ labutě, která v létě přežila jindy smrtelné zranění. Ochránci ptactva uzdravenou labuť mezi svátky objevili na řece Berounce pod Dolanským mostem v Plzni.

Labuť přežila fatální zranění, záchranářům udělala po Vánocích radost. | Foto: Foto: DESOP Plzeň

„Schopnost volně žijících druhů zvířat přežít i to, co bychom my lidé, minimálně bez léků na potlačení bolesti, nepřežili, je v některých případech opravdu úctyhodná,“ tvrdí Makoň.