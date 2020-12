„Když jsem dělal album s Giwmürem, tak mě v podstatě k nahrávání ani nepustili, nechali mě to jen nazpívat, dodnes jsem nepochopil ani další věci. Otrávilo mě to a na hraní jsem se vykašlal,“ vrátil se k důvodům své dlouhé pauzy rodilý Plzeňan, který je fanouškům tvrdé muziky známý hlavně ze svého působení ve Fatě Morganě a hlavně z Törru, kde působil na přelomu 80. a 90. let.

Za jeho návratem stojí mladíci, kteří ho požádali, jestli by je neučil na kytaru. „Protože jsem z toho vypadl, musel jsem zase začít cvičit, abych je mohl vůbec učit. Zase mě to chytlo, začal jsem dělat nové věci, tak jsem si řekl, že až mi bude padesát, tak něco vydám,“ pokračoval.

Ta doba přišla letos, padesátiny oslavil v létě. „Dan mě požádal, že potřebuje s něčím pomoct, já jsem kývl, aniž bych pořádně věděl s čím. A on, že by potřeboval udělat demo, v létě jsme se domluvili a teď už je hotové,“ řekl k nové nahrávce Matěj.

Demo vzniklo v domácích podmínkách s automatickým bubeníkem, zvuk není ani masterovaný. „Původně jsem chtěl, abychom to udělali i s bubeníkem načisto, Dan to ale odmítl, tak jsme to nechali tak, jak to je,“ doplnil.

„Nepřišlo mně nutné to někoho učit, unavovat se tím, že bychom to dělali vlastně dvakrát. Šlo hlavně o to se připomenout, dát najevo, že zase hraju,“ vysvětlil Švarc.

Ten se hudebně nevzdálil od své původní tvorby, textově jsou skladby inspirovány povídkami E. A. Poea, vznikly tak skladby s názvy Podlouhlá bedna nebo Pád do Maelströmu. „Poe byl podle mě asi slušnej magor. Jenže, když v duchu jeho povídky pak udělám text, vyleze mi z toho, že originál je ještě slabota. Vždycky tomu něco přidám,“ komentoval Švarc vznik textů, které někomu budou připadat bizarní. Tak to ostatně u něj ale bývalo vždy.

Do prodeje přes facebook šlo jen pouhých 100 kusů. „Za první den jich polovina byla pryč. Půjde jen o sběratelskou záležitost, i když možná ještě nějaké kusy necháme udělat,“ naznačil ještě Švarcův parťák, který má jinak kytaru jen jako koníčka.

Písně nezazní ani naživo, živou podobu nových skladeb Švarc neplánuje. „Ze zdravotních důvodů nemám na to, abych stál na pódiu celý koncert. Jinak ale budu psát dál, takže si myslím, že nějaká nahrávka ještě vznikne,“ řekl k dalším plánům.

Ty zahrnují i další studiový projekt Petroleum, se kterým se dohodl na spolupráci v létě. Jde o projekt, jehož duší je bubeník Ivo Plaček, působí v něm třeba tympánista Master‘s Hammer Jan ‚Silenthell‘ Přibyl. „Jsem členem jádra, které tvoří muziku, pak se přidávají další hráči, těch je třeba deset,“ dodal Švarc, který už pro Petroleum nazpíval skladbu Šílená Alexandra.