Kuchtíci ze Stříbra uvaří od dýňové polévky po langoše či sushi

Zájem o lekce vaření projevilo v letošním roce 16 dětí ve věku od pěti do čtrnácti let, mezi kuchtíky nechybí ani chlapci. Proto jsou děti rozděleny do dvou skupin a v pondělních lekcích, které se konají v kuchyňce v prostorách DDM, se střídají po týdnu, takže každá skupina vaří obtýden. V době návštěvy Deníku se skupinka šesti dětí chystala na smažené koblihy a langoše.

„Většinou se s dětmi na konci lekce domluvíme, co by rády zkusily při příští schůzce. Pokud nejsou schopné se dohodnout, rozhodnu pak já sama,“ říká vedoucí kroužku Eva Šimková a obratem očima kontroluje dívky, které připravují kvásek na těsto na koblihy. Popojde k Nelince, která míchá puding, jímž budou malí kuchtíci koblihy následně plnit. „Pokud chcete, kluci, aby vám těsto lépe a rychleji kynulo, musíte ho dát někam k teplu,“ radí dvojici chlapců, kteří připravují těsto na langoše. Poté, co je dostatečně vykynuté těsto na koblihy, použije se smíchem vedoucí Eva výraz, že si děti musí z těsta „ušoulat“ malé koblížky, které dokynou na plechu. Názorně bere do ruky pětidekový kousek těsta, který mezitím navážila kuchtička Štěpánka, a předvádí, jak z něj během krátké chvíle lze vytvořit kuličku. Těm, kteří s těstem bojují, pak ochotně spěchá na pomoc.

„Často se snažíme vařit tematicky, v době Halloweenu jsme vařili dýňovou polévku a dělali jsme z lineckého těsta čarodějnické prsty. V předvánočním čase jsme zdobili perníčky a nejspíš si to zopakujeme před Velikonocemi,“ popisuje Eva Šimková.

„Chodím sem ráda, hrozně mě bavilo, když jsme smažili palačinky anebo pekli muffiny. Mám ráda sladké,“ nechala se slyšet od plotny Nela Wintrlová. „Já sem chodím od září a baví mě to, dělali jsme tady třeba i lasagne s masovou směsí, to mi i moc chutnalo. Sám už jsem doma pekl dort a vařil špagety,“ rozpovídal se Jiří Machovský. „Mně se líbilo, když jsme tady pekli pizzu z kynutého těsta. Taky lívance byly fajn,“ přidal se Jára Nedbal s tím, že i on doma zkouší ukuchtit to, co se v kroužku naučil. Podobně se vyjádřila i Anetka Vacková, která připomněla, že společně s vedoucí zkusili také výrobu mrkvové nebo hermelínové pomazánky.

Hotové jídlo si děti pravidelně rovným dílem rozdělí do krabiček a je na nich, jestli ho odnesou domů, nebo ho snědí na místě. „Většinou ho domů moc neodnesou,“ směje se sympatická vedoucí. „Minule mi to taťka doma hned snědl. Ale pochválil mě,“ přiznala potichu Nela Wintrlová.

Vaření přináší i méně oblíbenou činnost, jakou je mytí nádobí a úklid cvičné kuchyňky. „To je zcela v režii dětí, co si ušpinily, to si také uklidí. Překvapivě ani moc neremcají. Obě party, co sem chodí, jsou hrozní pohodáři a je radost s nimi něco dělat,“ pravila závěrem Eva Šimková.