Alej mládí u Chudenic, která byla založena v roce 1987, se stala krajskou vítězkou desátého ročníku celostátní ankety Alej roku. Získala 265 hlasů. V republikové konkurenci skončilo chudenické stromořadí na pátém místě, když anketu celkově vyhrála jihomoravská Svárovská alej s 585 hlasy.

Alej mládí u Chudenic. | Foto: Foto: Alej roku

Sakurovou alej, která se v dubnu proměňuje v pastvu pro oči s nádechem růžové barvy, navrhl do ankety místostarosta Chudenic Marcel Bezděk. "Samozřejmě máme z výsledku radost. Je to ocenění zejména pro estetickou a krajinotvornou funkci, kterou alej v chudenické krajině má," vyjádřil se místostarosta. Jak dodal, i navržení sakurové aleje do soutěže bylo v souladu s koncepcí ochrany a využití krajinotvorby. "Chudenicko je krajinnou památkovou zónou, jednou ze dvou v Plzeňském kraji (druhá je v okolí Plas - pozn. red.), a proto se snažíme krajinotvorbě věnovat. Chystáme mimo jiné výsadbu dalších alejí a třeba i obnovu polních cest," vyjádřil se Bezděk.