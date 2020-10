Plzeňský kraj začal distribuovat respirátory typu FFP2 do škol. Každý pedagogický i nepedagogický pracovník tak dostane deset ochranných pomůcek.

Respirátory rozváží příslušníci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje do jednotlivých obcí s rozšířenou působností. „Odtud pak budou distribuovány do jednotlivých školských zařízení. Pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje pak zajistí rozvoz respirátorů do středních škol, učilišť a soukromých školv regionu. Tyto pomůcky byly v úterý v podvečer dovezeny ze skladu policie v Opočínku na požární staniciv Přešticích, odtud probíhá další distribuce,“ informovala mluvčí Krajského úřadu Alena Marešová.

Téměř 600 respirátorů tak obdrží například Benešova základní a mateřská škola Plzeň. „Přesný termín ještě neznáme. Očekáváme zásilku pro 58 zaměstnanců školy,“ řekla ředitelka Iveta Žižková s tím, že ochranné pomůcky jsou v současné době zapotřebí. „Je sice pravdou, že se v nich špatně mluví a někteří učitelé si stěžují, že se v nich také špatně dýchá. Z vlastní zkušenosti vím, že odučit v nich hodinu je náročné, ale v situaci, kdy se virus šíří opravdu rychle, si myslím, že jsou nezbytné a mohou pomoci,“ uvedla Žižková.

V Plzeňském kraji každým dnem přibývají stovky nakažených. Podle ředitele Krajské hygienické stanicev Plzni Přemysla Tomašuka nepřibývají nová ohniska nákazy, přesto se však situace hlavně v Plzni nevyvíjí dobře. „Další opatření zatím nechystáme, čekáme na páteční vyjádření ministra Prymuly,“ reagoval ředitel.

Vysoký nárůst nakažených potvrdila také ředitelka Bioptické laboratoře v Plzni Zdeňka Dušková. „V úterý jsme vyhodnotili zhruba 350 pozitivních testů na koronavirus, z testovaných bylo tedy 28 procent pozitivních,“ sdělila Dušková.

Bioptická laboratoř podle ní vyhodnotí denně průměrně 1200 až 1300 testů. „Už jsme se ale dostali i ke dvěma tisícům. Při jarní vlně jsme vyhodnocovali kolem sta vzorků za den,“ srovnala ředitelka s tím, že laboratoř v současné době stíhá. „Poptávka stále stoupá, ale jsme připraveni kapacity navýšit,“ uzavřela Dušková.