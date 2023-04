Už od 1. dubna budou platit nové výhodné tarify při využívání veřejné dopravy v Plzni i v Plzeňském kraji. Shodné 50% slevy ve veřejné dopravě budou platit nejen na předplatné jízdenky, ale nově i na jízdenky jednotlivé.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Veronika Zimová

Změny tarifu IDPK k 1. 4. 2023:

Sleva 50% na jednotlivé jízdné pro: osoby na mateřské a rodičovské dovolené, mládež 15 – 18 let, studenti do 26 let, osoby v hmotné nouzi, váleční veteráni

Cestující ve věku od 65 let: doprava po Plzni zdarma, o 8 korun levnější síťová jízdenka, prokázání nároku na bezplatnou přepravu nově i občanským průkazem nebo pasem

Nový tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) je vstřícný k celé řadě cestujících. Mimo jiné platí například pro mládež od 15 do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let, pro osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, válečné veterány či pro seniory, kteří dovršili věk 65 let.

„Plzeňský kraj k 1. lednu 2023 zlevnil předplatné jízdenky pro vnější tarifní zóny pro všechny kategorie cestujících o cca pět procent a díky dohodě s nově zvolenou Radou města Plzně bylo možné k 1. dubnu 2023 snížit také ceny jednotlivých jízdenek pro přepravu do Plzně,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Od 1. dubna dochází také k mírné úpravě výše plnocenného jízdného pro první a druhou vnější tarifní zónu a ke změně ceny nepřestupné jednotlivé jízdenky na vzdálenost do deseti kilometrů pro všechny kategorie cestujících. V případě plnocenných jízdenek se jízdné navýší o dvě koruny, v případě zlevněného jízdného o jednu korunu.

„I po mírné úpravě cen plnocenných jízdenek patří jejich ceny v Plzeňském kraji stále k nejlevnějším v České republice. Pro mě osobně je podstatné poskytnout při cestách do Plzně slevu těm mladým rodinám, kde mají žáky a studenty a také zlevnit přepravu veřejnou dopravou našim nejstarším spoluobčanům,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Všichni, kdo patří do kategorií cestujících s nárokem na slevu 50 %, kteří mají pro přepravu ve vozidle PMDP aktivován slevový zákaznický profil na Kartě či Virtuální kartě, si mohou tedy od 1. dubna 2023 koupit pro přepravu v Plzni zlevněné jednotlivé jízdné. Za stejných podmínek si zlevněné jízdenky pro cesty do Plzně a zpět (se zlevněným jízdným pro zónu 001 Plzeň) mohou koupit nově také občané, kteří budou cestovat do Plzně z jiných obcí a měst Plzeňského kraje.

„Pokud si student ve věku 18 až 26 let koupí jízdenku do Plzně z vnější zóny nebo naopak jízdenku z vnější zóny do vnější zóny s trasou přes Plzeň, bude mu sleva poskytnuta na základě předložení platného studentského průkazu nebo průkazu ISIC nebo na základě žákovského průkazu nebo platného identifikačního dokladu, což platí pro mládež, žáky a studenti ve věku 15 až 18 let,“ vysvětluje možnost uplatnění slevy i na území města Plzně náměstek Čížek.

Pro seniory starší 65 let je klíčové rozhodnutí rady města Plzně o poskytnutí bezplatné přepravy od 1. dubna. „Bezplatná přeprava bude poskytována všem občanům starším 65 let s tím, že nárok mohou prokázat nejen pomocí Plzeňské karty, ale také na základě občanského průkazu či cestovního pasu. Město Plzeň tak vychází vstříc nejen svým starším občanům, ale také návštěvníkům z Plzeňského kraje, Česka, Evropy i celého světa,“ říká primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Celé znění nového Tarifu IDPK a podrobnější informace včetně kalkulátoru cen, tj. porovnání cen jednotlivých a předplatných jízdenek s náklady na cestu autem najdete na www.idpk.cz.