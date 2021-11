Nevadí přitom ani tak omezení počtu návštěvníků platné od pátku, ale už dřívější opatření požadující očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci. Někteří organizátoři však zatím stále čekají a budou reagovat na aktuální situaci.

„Už s testy to byl úpadek, byli jsme na třetinové návštěvnosti. Leckdy nepřišla ani velká část lidí, kteří si už lístek koupili. Takže po dohodě s jednatelem jsme nejbližší koncerty přeložili na příští rok, protože návštěvnost je taková, že se pořádání koncertů nevyplatí. Kapely by po zaplacení všech nutných nákladů hrály za pivo a párek, což asi nikdo nechce,“ vysvětlil produkční plzeňské Šeříkovky Láďa Prusík. „A těžko říct, co bude dál, až nastoupí nová vláda, ta nejistota je hrozná,“ dodal. Doufá však, že od února už by se koncerty opět mohly rozjet.

Akce přitom neruší jen pořadatelé, leckdy k tomu přistoupily rovnou i samotné kapely. Některé to přitom berou jako vyjádření názoru k současné situaci. „Koncerty do konce roku jsem zrušil jako nesouhlas s protežováním určité části obyvatel, ale nechci nikoho poučovat a říkat, co je správné a co nikoli. Mám přátele v obou táborech. Lordi prostě chtějí hrát pro všechny, ale volba, do které skupiny se lidé zařadí, musí být jejich právem a svébytným rozhodnutím,“ řekl Deníku za klatovskou skupinu Lord Petr Říha.

I když za zrušením pátečního koncertu oblíbených Wohnoutů v Sušici byl pozitivní test u člena kapely, je ze současných opatření hodně rozladěný i organizátor zdejších akcí Jan Patlejch. „Abych řekl pravdu, mně se snad už k tomu ani vyjadřovat nechce… To, co se teď děje, je na zvracení. Společnost rozdělená na dva tábory a já mam být u vstupu arbitr a selektovat lidi? Nemůžeme přece jako společnost chtít, aby se nadpoloviční většina zavírala doma proto, abychom ochránili ty, co se chránit nechtějí,“ vyjádřil se. „Upřímně je mně ale líto těch lidí na hygienách, sestřiček a doktorů, kteří už přicházejí o druhé vánoce stejně jako my o druhou sezonu bálů, plesů a koncertů,“ doplnil.

Plánovaný program zatím zůstává v plzeňské Měšťanské besedě. „S pořadateli, kteří u nás mají pronajatý sál, jsme se ale domluvili, že zatím není důvod k rušení akcí, když ministerstvo kultury prohlásilo, že lidé, které by nové nařízení o akci připravilo, mohou žádat o refundaci vstupného,“ vysvětlila za Besedu Ivana Hušáková. Na návštěvnosti se podle ní zatím nová opatření nemohla projevit. „Zatím se týkala jen menších akcí a ten úbytek nebyl citelný. Větší akce máme před sebou, uvidíme, co opatření přinesou. Nemá cenu předjímat, situace se může rychle změnit a budeme reagovat na to, co přijde,“ doplnila.

Podobný přístup zvolili také v Konstantinových Lázních, kde se chystá například koncert 4TETu Jiřího Korna. „Pokud bude možné dál pořádat akce v současném režimu, rušit je nebudeme," řekl Deníku starosta obce Karel Týzl.