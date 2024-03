Přední český komik Lukáš Pavlásek přiváží do Tachova svou one-man-show „Planeta slepic“. V rozhovoru pro Deník přiblížil mimo jiné i svůj vztah k Tachovsku.

Lukáš Pavlásek patří mezi nejznámější české komiky.. | Foto: archiv Lukáš Pavlásek

Svůj osobitý humor do Tachova doveze v úterý 26. března jeden z předních českých komiků, herec, textař a spisovatel Lukáš Pavlásek. One-man-show s netradičním názvem Planeta slepic se odehraje v kinosále společenského areálu Mže od 19 hodin. Deníku se podařilo komika krátce vyzpovídat.

Patříte k velmi vytíženým hercům. Cítíte na sobě po zimě tzv. jarní únavu?

Nepociťuji, mě to baví, tak to neberu jako nic co by mě vyčerpávalo. Takže jarní ani podzimní ani jinou únavu nemám. Naopak jsem rád před lidmi.

Jak se udržujete v kondici? Jakou formou relaxujete?

Já relaxuji průběžně, jak jsem říkal, baví mě to. Ale jinak rád chodím do přírody a na výlety, třeba na chalupu, která není od Tachova daleko.

Kdy jste byl naposledy pořádně zapařit a kde?

Třeba přes Silvestra pár dni s kamarády, jezdíme od patnácti let, každý rok do jiného města. Mám takovou partu už od skauta.

Chystáte se předvést svoji one-man-show v Tachově. Máte k Tachovsku nějaký bližší vztah?

Od mala jezdím na chalupu do Holostřev, což je mezi Stříbrem a Borem u Tachova. Takže tento kraj znám celkem dobře a mám k němu blízký vztah. Na chalupě jsem každé léto. A jako děti jsme se občas jezdili do Tachova koupat na koupaliště.

Přivážíte představení Planeta slepic. Kde jste vzal námět?

Je to celovečerní stand-up představeni, ve kterém se dozvíme odpovědi na zásadní otázky naší civilizace: Proč ještě nebyl konec světa? Proč jsou muži popeláři a ženy princezny? Proč je výhodné mít rodinného gaye? Kolik je v internetových diskusích odborníků na všechno? Jaké největší moudro se můžete dozvědět na sociálních sítích? Očekává příroda každou sobotu nápor idiotů z města? A co si o nás myslí mimozemšťané?A na závěr dojdeme k tomu, že na téhle planetě nakonec přežijí jen slepice.

Chtěl byste zůstat na planetě sám jen se slepicemi?

Ani ne. S lidma je větší zábava.

Vstupenky na představení je možno zakoupit na infocentru Tachov na náměstí Republiky nebo přes portál https://www.kulturnitachov.cz/page/18633/divadlo