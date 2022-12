Je tomu dva roky, co se minerální voda Korunní stala součástí společnosti Kofola. Během letošního roku investovala firma do značky Korunní, za více než 80 milionů korun uvedla do provozu novou výrobní linku ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku. Zásadní proměnou prošly i samotné lahve minerální vody. Jsou odlehčené, mají menší uzávěry i nový design. "Díky těmto změnám ušetří Kofola jen na této značce 243 tun použitého plastového materiálu ročně," říká PR manažer společnosti Vojtěch Jurásek.