Pelowski slouží mše a rovněž pomáhá v nemocnici, kam dochází dvakrát až třikrát do týdne. „Je to vždy na domluvě podle toho, jak mě potřebují. Asistuji pacientům u jídla, dávám jim napít, pomáhám jim s hygienou,“ popsal svou náplň práce.

Když najde ve dvanáctihodinové službě chvíli, dojde za pacienty i jako farář. „Lidé jsou za to rádi. Nemocným dávám pomazání. Chtějí se rovněž vyzpovídat nebo si jen popovídat. Pro některé pacienty je těžké, že nemohou chodit do kostela,“ řekl Pelowski s tím, že podle něj je pro hospitalizované nejhorší samota.

SLOŽITÁ SITUACE

„Někdy se na mě obrací i zaměstnanci nemocnice. Pro všechny je to velice složité. Lidé v této těžké době potřebují duchovní podporu. Do Domažlické nemocnice za normálních okolností dojížděli faráři z okolí, teď je na této jednotce zastupuji já,“ uvedl farář.

Pelowski by měl v nemocnici vypomáhat do konce prosince letošního roku. „Zatím jsme tak domluveni, pokud ale bude zapotřebí, rád pomohu i po Novém roce,“ míní.

NÁROČNÉ SLUŽBY

Služby ve špitálu jsou náročné, ale farář je rád, že může pomáhat. „Je to pořád dvanáct hodin, takže je to těžké. Služba pro mě ale také znamená jisté odlehčení. Někdy se tu odehrávají krásná setkání, je to úplně něco jiného než v kostele,“ poznamenal Pelowski a dodal, že v nemocnici pracuje skvělý tým lidí.