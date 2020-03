Stav nouze platný v ČR už dva týdny přinesl i pozitiva – klesla kriminalita, je míň požárů, dopravních nehod či výjezdů ke rvačkám. Složky IZS v Plzeňském kraji se ale i tak nezastaví, policisté, hasiči i zdravotníci mají kvůli boji s koronavirem práce nad hlavu.

„Na statistické vyhodnocení je ještě brzy, nicméně dá se říci, že v poslední době zaznamenáváme mírný pokles trestné činnosti,“ potvrdila Deníku krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Dodala, že pozitivně se odráží, že lidé dodržují pravidla a většinou se zdržují doma. Policisté v kraji se podle ní zatím nesetkali s tím, že by povinné nošení roušek někdo zneužil k páchání trestné činnosti, například při loupeži. Nepotvrdily se zatím ani obavy, že by ve větší míře páchali trestnou činnost agenturní pracovníci a cizinci propuštění kvůli koronavirovým opatřením. Na Tachovsku se sice objevila série vloupání, která přiměla představitele města k žádosti o posílení hlídek městské policie o příslušníky armády, ale ukázalo se, že na svědomí to má dvojice z Tachovska a že to s koronavirem a jeho dopady nemá žádnou souvislost. Muž byl dokonce rovnou eskortován do věznice, neboť se vyhýbal nástupu trestu odnětí svobody pro předchozí trestnou činnost.

Objevují se ale případy, mající přímou souvislost s koronavirem. Dávat si je třeba pozor na to, co píšete na sociální sítě. Na vlastní kůži to poznal 30letý muž z Domažlicka, který na svůj facebookový profil napsal v souvislosti se šířením koronaviru nepravdivý příspěvek. Uvedl, že v Horšovském Týně jsou tři lidé pozitivní na koronavirus a že každá surovina zakoupená v tamním obchodě byla v přímém kontaktu s nakaženou prodavačkou. Byla to lež. „Svým příspěvkem obviněný způsobil vážné znepokojení obyvatel nejen Horšovského Týna. Spáchal to navíc v době vyhlášeného stavu nouze. Za to mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let,“ upozornila domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Pozor, až osm let hrozí za stavu nouze třeba i za jinak banální krádež.

Mírný pokles kriminality ale neznamená, že by se policisté v kraji nudili. „Jen při ochraně vnitřních hranic se nám denně protočí okolo dvou set lidí,“ připomněla Korandová. Dodala, že policisté v celém kraji jsou denně v terénu a dohlížejí na to, zda lidé dodržují veškerá nařízení, tedy zda jsou uzavřené posilovny, restaurace a podobně.

NEMUSÍ KE RVAČKÁM, ZAMĚSTNÁVÁ JE ALE VIR

Pokles počtu zásahů pociťují hasiči. „Je to zhruba o třetinu méně než v období před vyhlášením stavu nouze. Ubylo výjezdů k dopravním nehodám, technických zásahů a podobně,“ potvrdil krajský mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že jednotky ale mají jiné úkoly. „Stále zajišťujeme logistiku pro složky na hranicích, to znamená dovoz pohonných hmot do agregátů a podobně. Dále jsme k dispozici krajskému úřadu, distribuujeme na základě jeho žádosti dezinfekční prostředky, roušky a další potřebné věci,“ popsal Poncar a doplnil, že třeba chemická laboratoř v Třemošné, kde připravují dezinfekci, chybějící v celé ČR, je vytížena až extrémně.

Částečně se náplň práce změnila i zdravotnickým záchranářům. „Nejezdíme tolik na dopravní nehody, na napadení, rvačky, ubylo otrav, opileckých pádů, různých úrazů a podobně. Ale jsme v podstatě na stejných číslech,“ informovala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Nově totiž záchranáři jezdí za infekčními pacienty, což je pro ně náročnější časově i logisticky. „Po ošetření a transportu pacientů je nutno sanitky vysvítit, vydezinfikovat, vyčistit. Její blokace trvá až 80 minut,“ řekla Svobodová. Upozornila, že v posledních dnech sice mírně, ale přece jen roste počet psychiatrických diagnóz.