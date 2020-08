V zařízení se konaly kdysi tábory a také recesistická akce 1. máj aneb Bylo, nebylo!?

Martínkovi jezdí do kempu pravidelně. Jak říkají, je to jejich druhý domov. | Foto: Deník / Jana Bežáková

Klid, pohoda a rodinná atmosféra. To je možné najít v Kempu Stebnice u Jesenice. Už třináct let ho provozuje Roman Paulus se svou ženou Ivetou. „Kemp je tady ale mnohem déle než my,“ říká provozovatel. Úplně na začátku sem jezdily děti na pionýrské tábory. Kemp proslul také tím, že se v něm po dobu deseti let konala recesistická akce 1. máj aneb Bylo, nebylo!?