A nechybělo mnoho a jméno Petra Kellnera mohlo v Plzni rezonovat ještě významněji. Ještě před nákupem Škodovky toužil po jiném klenotu – pivovaru Pilsner Urquell. Tady ale nejbohatšího Čecha přetlačil soupeř z Japonska.

Investiční skupina PPF zaplatila za plzeňskou Škodu Transportation 326 milionů eur, což je při kurzu, který platil v době převzetí firmy na konci dubna 2018 8,3 miliardy korun. Strojírenský gigant Škoda Transportation se aktivně prodával téměř dva roky, dlouho to vypadalo na výhradní námluvy s čínským výrobcem CRRC, pak do hry vstoupil miliardář Daniel Křetínský a nakonec udeřila nejtěžší česká váha. Byl to celkem nezvyklý krok, protože skupina PPF se v posledních letech orientovala hlavně na finance, pojišťovnictví či reality.

„Tato nejvýznamnější česká strojírenská společnost s více než 150letou historií je předním středoevropským výrobcem kolejových vozidel, a představuje tak po mnoha letech něco jako návrat PPF do strojírenského průmyslu,“ napsal Petr Kellner ve výroční zprávě skupiny. PPF později prodala menší podíl ve Škodě Transportation společnosti ovládané Michalem Koreckým, který byl dříve jedním ze spolumajitelů plzeňského podniku.

Škoda Transportation je hlavní dědic Škody Plzeň a je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídící a pohonné systémy pro dopravní systémy.

Pod Kellnerovou vládou skupina systematicky roste, dnes má pobočky v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku. V Česku zaměstnává zhruba 5300 lidí. A neroste jen akvizicemi, ale i obřími investicemi. Zvyšuje kapacitu ve své Škoda Vagonce i vagonce Pars Nova v Šumperku, v domovském plzeňském závodě investuje stovky milionů do posílení testovacích a vývojových kapacit a přijímá nové zaměstnance.

Skupina Škoda Transportation vedle více jak desetileté finanční podpory Městské charity Plzeň podporuje v západočeské metropoli také další veřejné, především sportovní aktivity. Jedná se o sponzoring dvou sportovních areálů pro nejširší veřejnost – Škodaland a Škoda sport park. Od podzimu 2015 je skupina navíc organizátorem Škoda FIT půlmaratonu, který je určený široké veřejnosti a patří mezi největší sportovní akce v západních Čechách.

Plzeňská Škodovka podporuje i profesionální sportovní klub. Je generálním sponzorem hokejového klubu HC Škoda Plzeň a generálním partnerem atletického klubu AK Škoda Plzeň.