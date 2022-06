Expozice v klatovských katakombách doznala během let 2021 a 2022 úprav. „V rámci nich byl zlepšen obsah některých vitrín, ale zejména byly některé věci doplněny. „V nově otevřených kryptách jsou k vidění tři krátké filmy, v jednom vystupuje Albert Chanovský, zakladatel koleje, v druhém Bohuslav Balbín, který v Klatovech dvakrát pobýval a napsal zde slavnou Obranu národa slovanského, zvláště pak českého, a třetím je Václav Matěj Kramerius, zakladatel České expedice a první český novinář. V dolní části u studánky jsme vytvořili tzv. rozšířenou realitu. Jde o vychytávku moderní doby, kdy návštěvníci využijí své chytré mobily a po načtení QR kódu se propadnete do časů dávno minulých a vidíte, co v místech, ve kterých se pohybujete, dříve bylo. Jde o místa sklepů bývalých měšťanských domů,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust..