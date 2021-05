„Od 1. května lze po dobu minimálně celého měsíce shlédnout zcela novou venkovní výstavu, kterou si připomínáme natáčení oblíbené pohádky Anděl Páně na Šumavě. Některé scény z prvního dílu, jenž vznikal v roce 2005, pocházejí i z hradu Kašperk. Pojďme si proto například porovnat záběry z pohádky s konkrétními místy na Kašperku a v okolí. Návštěva je volně přístupná v otevírací době památky,“ uvedl kastelán hradu Václav Kůs.

DO HRADU OD ÚTERÝ, JEN SAMOSTATNĚ

Jelikož komentované hromadné prohlídky zatím nejsou a nebudou možné, můžete se vydat do hradu samostatně, a to od 4. května. Na Kašperku připravili trasu, která vede z purkrabství do prostor bývalého paláce, a odtud až na vrchol východní věže. Výhodou pro návštěvníka je, že časově je omezen pouze otevírací dobou památky. V květnu bude otevřeno od 10 do 17 hodin, vždy od úterý do neděle.

Během víkendů je možné zavítat také do zahrad zámku v Červeném Poříčí.

Plzeňský kraj patří mezi první tři regiony, kde budou moci lidé po delší době navštívit muzea, galerie, památky a některé další kulturní objekty. Možnost individuálně navštívit tato zařízení bude platit od 3. května spolu s rozvolněním opatření pro další části služeb a možná i maloobchodu. Případné další kraje, které by se mohly přidat, pokud by to dovolila situace, upřesní vláda ve čtvrtek.