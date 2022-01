"Přišli lidé, kteří sem chodí pravidelně, takže nevynechali příležitost ani nyní. Návštěvníci měli možnost si sami prohlédnout hrad a nakonec jsme dělali i spontánní prohlídky dle zájmu. Byla úžasná viditelnost, přálo nám počasí a lidé chodilo opravdu hodně, což nás těší a oceňujeme to. Nečekali jsme, že bude takto velká návštěvnost," řekl kastelán hradu Václav Kůs s tím, že běžně od úterý chodilo okolo šesti set návštěvníků denně a na silvestra 867 lidí na prohlídkách plus návštěvníci, kteří zavítali jen na nádvoří. A ani na Nový rok nezel hrad prázdnotou, lidé chtěli návštěvou zahájit i rok 2022. "Je krásné počasí, tak jsme přišli. Byla by škoda sedět doma. Je tady moc krásně," uvedla Barbora Nová z Plzeňska.