Deštivé počasí přivítalo v sobotu dopoledne ve Velharticích císaře Karla IV., který tam zavítal se svou ženou Eliškou Pomořanskou, aby oslavil své narozeniny.

Karel IV. ve Velharticích. | Video: Daniela Loudová

„Vrátili jsme se do doby roku 1369. Je květen a císař Karel IV. se chystá k oslavě 53. narozenin. Nedávno se vrátil z dlouhé a náročné cesty do Říma, kde byla jeho mladá žena Eliška Pomořanská korunována a stala se tak římskou císařovnou. A kde jinde by měl vladař nabrat nové síly, kde si užít šumavského vzduchu, samozřejmě na oblíbených Velharticích. Tam panovníka vítal mocný a věrný přítel, Bušek mladší z Velhartic,“ uvedl za pořadatele Petr Merxbauer ze spolku šermířů a přátel historie Plzeňští.

Krásné 102. narozeniny oslavila Anna Horáková z Chudenic

Program začínal jako tradičně na náměstí, kde Karel IV. se svou chotí zavítal do kostela, kde dostal požehnání. Poté se před kostelem představili šermíři a následně se všichni odebrali na hrad, kde se odehrávala jednání Karla IV. s urozenými hosty - s bohatým a ne příliš spolehlivým Joštem z Rožmberka, jakož i s věrným Ojířem Švihovským z Rýzmberka a dalšími.

K vidění byl i souboj šermířů, rytíři předvedli své dovednosti na koních v příkopu. Nechyběla hudba a další zábava. To vše se odehraje také v neděli, a to od 10 hodin, kdy přijede Karel IV. opět na náměstí.