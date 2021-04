Lidé, kteří chtějí letošní dovolenou strávit na kole a ještě si ho nepořídili, budou mít zřejmě s koupí problém. Prodejci bicyklů totiž mají téměř vyprodáno. Nedostatkovým zbožím jsou rovněž náhradní díly. Obchodníci předpokládají, že by se situace mohla v lepším případě zlepšit příští rok.

Podle provozovatele obchodu Cykloservex v Chotěšově Vladimíra Klimenta se na současné situaci podepsala koronavirová pandemie. „Když loni začala pandemie, lidem po celém světě nezbývalo nic jiného, než jezdit na kolech, protože se nemohlo cestovat. Ten loňský rok vlastně zavinil to, že kola nejsou ani letos,“ odůvodnil Kliment s tím, že je nedostatek bicyklů, ale také náhradních dílů. „Lidé si to z loňska pamatují, tak chtějí kolo co nejdříve. Je jim totiž jasné, že pokud budou čekat dva měsíce, kolo si už nekoupí,“ řekl prodejce.

Kliment také dodal, že už nyní na trhu téměř chybí kola pro lidi s výškou nad 185 centimetrů. „Pro takto vysokého člověka nemáme ani jedno kolo,“ poznamenal.

Zásoby Cykloservex zatím má, není ale jisté, jak dlouho vydrží. „Vše záleží na tom, za jak dlouho budeme moci otevřít. Můj odhad ale je, že se současnými zásobami vydržíme tak měsíc,“ upozornil. Kliment se domnívá, že stejný problém potrvá minimálně ještě příští rok. „Loni se na krátký čas pozastavila výroba a výrobci tvrdí, že se skluz nedožene ani příští rok,“ uzavřel.

Spolumajitel obchodu Kola-Klatovy Václav Jakl Deníku řekl, že zákazníci letos nemají možnost volby. „Pokud chce někdo kolo, vyzkouší ho a když mu vyhovuje, tak si ho koupí. Nelze si už třeba vybírat barvu,“ popsal. Také on potvrdil, že lidé většího vzrůstu budou mít potíže bicykl sehnat. „Velké rámy na kola nejsou v podstatě ani v žádné barvě, ani v žádné alternativě. Chybí také některé typy celoodpružených kol v ceně kolem 50 tisíc. Není problém sehnat tento druh kola za 100 tisíc, ale takové ty modely 'poměr cena výkon, nejsou',“ komentoval situaci.

Situaci na trhu vysvětluje hned několika příčinami. „Lodě jezdí pomaleji, kontejnerů méně. Zdražila se doprava. Navíc většinou se nejprve zásobuje Asie, pak Amerika a naposledy Evropa,“ informoval. Největší problém však vidí v prodlužujících se dodacích lhůtách. „Když chceme něco doobjednat, nejsme schopni říci, za jak dlouho zásilka přijde. Dříve se obvykle čekalo tři měsíce, dnes to může být klidně rok a tři měsíce,“ zdůraznil.