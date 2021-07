Pestrý program čekal v sobotu na návštěvníky hradu Opálka, kde se konala pouť sv. Anny.

Opálecká tvrz | Video: Deník/Daniela Loudová

Kromě lukostřelby, vystoupení kejklíře a dalších aktivit přilákal na hrad jezdecký turnaj, který se odehrál v jeho zadní části. "Nic takového jsem nikdy neviděla, proto jsme sem s rodinou přijeli. Je to opravdu něco ojedinělého, něco, co není k vidění všude. A rozhodně je skvělé, že zde vzniká další místo, kde se bude něco konat. Ještě je tady hodně práce, ale je vidět, že lidé si sem cestu hledají, až mě překvapilo, co jich tady je," řekla jedna z návštěvnic Karolína Matějková, která na hradě strávila celé odpoledne. "Dětem se tady moc líbí, dívají se na vystoupení. Bohužel koncerty už jsou pro nás pozdě, ale určitě taky někdy dorazíme," dodala Matějková.