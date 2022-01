Sjezdovky jsou silně podmáčené, dosud se po nich valí proudy vody, takže sníh, který na ně napadl, i ten co v areálu opět začali s návratem mrazu vyrábět ve sněžných dělech, není zatím možné upravit. „Rolby by jenom vytahaly nahoru bláto a vznikla by z toho nevábná kaše, na níž se lyžovat opravdu nedá. Musíme pár dnů počkat až vše promrzne, utáhne se. V pondělí 10. ledna bychom chtěli znovu otevřít první sjezdovky,“ řekl k aktuálním podmínkám ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

NEBEZPEČÍ

Prosí také všechny lyžaře, aby nyní po sjezdovkách, které jsou pro veřejnost uzavřené a vstup je na ně zakázán, sami na vlastní pěst nelyžovali. Hrozí jim vážné úrazy kvůli kontaktu s technikou zasněžování, která je na svazích rozmístěna, a také mohou lyžemi poškodit přívodní hadice s vodou nebo elektrické kabely, což zaměstnancům střediska práci neulehčí. Naopak tím jen prodlouží termín opětovného otevření.

Znovu obnovovat sjezdovku také musí areál Nad nádražím a Belveder, kde nyní nedokáží odhadnout, zda se jim podaří otevřít na víkend.

Lyžaři však nemusejí zoufat, na Železnorudsku je v provozu areál Samoty, kde jezdí malý vlek, a také je možné si zajezdit na Weissově louce, kde sice spoléhají na přírodní sníh, ale doufají, že provoz bude možný.