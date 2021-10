Volební účast je vysoká. Informoval o tom Jan Nový z Plzeňského krajského úřadu. "Můj hrubý odhad je někde mezi 62 a 66 procenty, což je velice slušné," řekl s tím, že například v Draženově na Domažlicku se účast vyšplhala až na 70 procent. "Z toho se dá soudit, že v Plzni by mohla být ještě o něco vyšší," upozornil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.