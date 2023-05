Ostrov Santos v Sušici opět v sobotu ožil akcí tamního gymnázia, tentokrát jí byl majáles. A účast? Opět obrovská.

Majáles v Sušici. | Video: Daniela Loudová

Studenti oslavili svůj svátek a opět si každá třída připravila netradiční a skvělá vystoupení a nominovala svou královnu a krále majálesu. Porota ani diváci to neměli rozhodně lehké, protože každé vystoupení bylo originální a bylo za ním vidět mnoho práce a úsilí. To viděli i diváci a tak si vystupující vysloužili vždy bouřlivý potlesk, a že by určitě slyšet daleko, protože majáles v Sušici si nenechaly ujít stovky lidí.

Téma bylo Cesta kolem světa a tak se diváci podívali do různých zemí - Řecka, Velké Británie, Egypta, Itálie a dalších. Každá třída to pojala jinak.

Zdroj: Daniela Loudová

Po představeních a volbě krále královny už se konala tradiční zábava, kdy vystoupilo několik kapel a studenti si mohli řádně užít svůj svátek.