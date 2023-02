Kdyby Radka Černého (36) ze Zborov na Klatovsku dostali do rukou majitelé vozů značky Škoda Felicia, zřejmě by nedopadl nejlépe a měl by poněkud pomuchlanou fasádu. Tento invalidní důchodce se totiž specializoval na krádeže katalyzátorů z těchto starších aut, na svědomí má desítky případů v Plzeňském kraji. Mohl jít za to za mříže až na pět let, u soudu ale vyvázl s podmínkou.