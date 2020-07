Možnost prohlédnout si tramvajovou vozovnu v Plzni na Slovanech, běžně nepřístupný interiér od Adolfa Loose na Klatovské třídě 19 či bývalou plzeňskou papírnu nabízí o víkendu festival Industry Open.

Ten letos provází návštěvníky industriálními památkami po celé léto. Oproti loňsku však nenabízí hromadné akce, kapacita prohlídek je většinou limitovaná. „Situace se sice oproti březnu, kdy jsme festival plánovali, změnila, ale často jsme omezeni kapacitou prohlídek míst, kde by to s velkou skupinou bylo složité,“ vysvětluje produkční festivalu Alena Fialová z organizace Plzeň – turismus.

Na sobotní prohlídky, které naposledy před rekonstrukcí otevřou veřejnosti tramvajovou vozovnu, bylo tak ve středu už téměř vyprodáno. „Zbývá několik posledních lístků na odpolední prohlídky,“ uvedla Fialová.

Lepší už je pro zájemce situace se vstupenkami do Loosova interiéru v budově na Klatovské třídě, kde je v sobotu naplánováno osm prohlídek. „Dům plzeňského podnikatele Huga Semlera ještě není rekonstruovaný, proto není běžně přístupný a otevírá se jen několikrát do roka. Zajímavostí je, že na konci druhé světové války tam byla při osvobození Plzně podepsána kapitulace,“ pokračovala.

Vstupenky zbývají i na prohlídku plzeňské papírny. „Tam se návštěvníci projdou celou budovou, seznámí se s její historií. Podívají se i ke komínu, který je symbolem celé továrny,“ dodala Fialová k sobotnímu programu.

Festival bude pokračovat až do 5. září. Do té doby nabídne například oblíbené vyjížďky historickým vlakem do Škodovky a depa kolejových vozidel. „Loni byly jízdy vlakem rychle vyprodané. I letos je o ně zájem, ale vlaky se plní spíš postupně. Lidé vyčkávají a rozhodují se až v týdnu před víkendem, kdy se nám kapacita jednotlivých akcí většinou naplní,“ uzavřela Fialová.

Kam ještě můžete zavítat

Plzeňské městské dopravní podniky (18. 7.), Papírna (18. 7.), Loosovy interiéry (18. 7.), Bohemia sekt St. Plzenec (29. 8.), Muzeum dvoutaktů v Lobzích (26. 7., 8. a 9. 8.), procházky s Plzeňským architektonickým manuálem (1. a 8. 8.), zážitkové jízdy historickým autobusem Po stopách železa (9. 8.) a Po stopách těžby uhlí (25. a 26. 7., 8. 8.), vlakem do depa kolejových vozidel ČD (25. a 26. 7., 22. a 23. 8.), vlakem do Škodovky (15., 16., 29. a 30. 8.), sklárna Annín (25. 7. a 15. 8.), vodní hamr Dobřív (5. 9.).

Více na industryopen.cz