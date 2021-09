Informaci o eventuálním zavření 15. ZŠ potvrdila ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže Petra Langová. „Věc stále řešíme,“ uvedla včera v podvečer s tím, že hygienikům stále přicházejí výsledky testů, a proto verdikt z jejich strany ještě nepadl. Koronavirus se prokázal u čtyř kantorů, v karanténě se ocitlo 13 tříd. Ředitelku školy Soňu Pavelkovou se redakci nepodařilo zastihnout.

Podle Langové se situace ve školách Plzeňského kraje zhoršuje. Při posledním povinném testování, které bylo minulý čtvrtek, evidovali hygienici sedm pozitivních žáků, jejich počet ale dál stoupá. V praxi to znamená už téměř 30 zavřených tříd.

Vedoucí odboru školství plzeňského magistrátu Dagmar Škrlantová řekla, že kromě 15. ZŠ byly včera v karanténě ještě další čtyři třídy na plzeňských školách. „Na Benešově základní škole je v karanténě jedna třída kvůli pozitivitě jednoho žáka. Dvě třídy byly uzavřené na Masarykově základní škole,“ informovala Škrlantová a doplnila, že v karanténě je i jedna třída 63. mateřské školy.

Nákaza se objevila rovněž na staňkovské devítiletce. Koronavirus mají tři žáci. Podle tamější ředitelky Jitky Suché je v karanténě zhruba 100 dětí z šestých a sedmých ročníků. Opatření se však týkají pouze části kolektivu. „Kluci a holky ze šestých tříd mají spojený tělocvik, stejné je to v sedmých třídách. Ti, kteří se na tělocviku nesetkali nebo jsou očkovaní, mají nadále klasickou výuku. Zbytek učíme distančně,“ nastínila ředitelka.

VOLAJÍ PO TESTECH

Pedagogové proto vedou klasickou hodinu a zároveň vzdělávají on-line děti, které musely zůstat doma. „Je to náročné. Snad karanténa potrvá pouze čtrnáct dní a pak se vrátíme do běžného režimu,“ doufá Suchá, jež by povinné testování ve školách ponechala. „Je to paradox, když se nákaza teď šíří, přestaneme testovat,“ dodala.

V karanténě je čerstvě i 5. třída rokycanské devítiletky TGM, školáky poslal domů pozitivní test jedné ze žaček. Naopak devadesát žáků z domažlické školy v Komenského ulici už je doma od minulého čtvrtka. PCR testy nakonec odhalily čtyři nakažené ze tří tříd.

Infekce se potvrdila též u dvou studentů na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech, což potvrdil ředitel Václav Vogeltanz. „Koronavirus se objevil v sekundě a tercii. Doma na distanční výuce musí zůstat padesát osm žáků,“ vyčíslil. Také podle něj by nebylo od věci, aby testování pokračovalo. „Význam by to mělo. Testovali jsme prvního, šestého a devátého září a nebyl jediný případ. Teď vidíme, že po pár dnech už situace vypadá jinak,“ zhodnotil.