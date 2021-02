Od víkendu je zde uložen Zdeněk Sternberg. Doyen významného českého hraběcího rodu a vlastník hradu v Českém Šternberku na Benešovsku zesnul před několika dny ve věku 97 let. Jeho převoz k ostatkům pěti rodinných příslušníků na severu Rokycanska byl středem zájmu patriotů Břas, jehož je Stupno součástí. „Už v předposledním lednovém víkendu byl areál hřbitova obsazen od sobotní rána do nedělního odpoledne televizními štáby i individuálními návštěvníky, kteří chtěli být u mimořádné události. Přestože jako úřad máme ve smlouvě klauzule, týkající se informací o uložení členů rodiny, nezískali jsme bližší poznatky,“ sdělila matrikářka Marta Hricová.

Až třicátý lednový den přijeli do Stupna nejbližší příbuzní muže, který po sobě zanechal na Rokycansku nesmazatelnou stopu. „Po pohřbu následovalo uložení pana hraběte do hrobky. Byl u toho byl duchovní diecéze ze středních Čech. Lidí, kteří by se chtěli se Zdeňkem Sternbergem, je hodně, jenže aktuální podmínky jsou limitované patnácti účastníky. Což jsme dodrželi, ale doufým, že zádušní mše se uskuteční v mnohem důstojnější atmosféře,“ věří kastelánka hradu Český Šternberk Zuzana Míková.