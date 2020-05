Dlouho očekávaný okamžik je tu. Bary, hospody a kavárny, jejichž zaměstnanci dnes finišují s posledními přípravami, mohou v pondělí znovu otevřít. Hospodští se těší na své první hosty a doufají, že u lidí převládne zájem začít tato zařízení opět navštěvovat.

„Jsme stoprocentně připraveni. Hlavně jsme ale neskutečně natěšeni,“ sdělil provozní plzeňské Restaurace 12 Josef Hlaváček. Uzavření podniku využili zaměstnanci k úklidu. „Vymalovali jsme a udělali generální úklid vnitřních prostor. Je dobře, že si personál během těch dvou měsíců trochu odpočinul a mohl být s rodinou, to je velmi důležité,“ dodal.

Spolumajitel Restaurace 12 a Hotelu Continental v Plzni, Kamil Koželuh, si přeje, aby si lidé po znovuotevření hospod do nich opět našli cestu. „Nechápu však otevření hospod a barů jen do 23 hodin. V té době přece bary teprve začínají žít. Zjišťoval jsem, dokdy má toto omezení platit, ale nikde jsem to nenašel,“ poznamenal Koželuh.

Na otevření už se těší i v restauraci Beránek v Klatovech, kde byla pro tamní personál pauza už hodně dlouhá. „Během volna jsme udělali generální úklid restaurace i kuchyně, dodělali jsme drobné opravy, na které nebyl během provozu příliš čas. Ta přestávka byla ale i tak moc dlouhá. Už se těšíme na pondělí, až otevřeme a přivítáme naše stálé hosty,“ řekl provozovatel hotelu a restaurace Beránek v Klatovech Václav Švarc. Než se v pondělí otevře, museli rozmístit stoly, aby splňovali podmínky, udělat ještě poslední úklid a vydezinfikovat. Jediné, na co se příliš netěší, je obsluhování v ochranných pomůckách. „Bude to hodně náročné. Máme nakoupené štíty, protože počítáme, že v nich to bude o něco méně náročné než mít po celý den roušky. I tak to ale bude pro všechny těžké,“ přiznal Švarc.

Plné ruce práce s posledními přípravami na otevření měl o víkendu i provozovatel hostince U Klečků v Chanovicích David Bártík. Dezinfekce stolů a židlí ve výčepu, stejně tak úklid v kuchyni. A k tomu musel stíhat obsluhu hostů přes výdejní okénko. Štamgasti trochu litovali, že otevření výčepu bude až od pondělí. „V sobotu se začíná hrát liga, a protože hlásí déšť a ochlazení, bylo by lepší sedět uvnitř a sledovat fotbal. Ale co naděláme,“ posteskl si jeden z nich.