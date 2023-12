Sezona v největším lyžařském areálu v Plzeňském kraji odstartovala, o víkendu si tak mohli užívat všichni, kterým jízda po sjezdovkách již chyběla. Nemuseli ani čekat ve frontách.

První víkend na Špičáku v sezoně 2023/24. | Video: Daniela Loudová

Na Špičáku lanovku poprvé spustili ve čtvrtek 7. prosince, a nejen tu. Kompletně v provozu je již i nově postavený multifunkční dům s restaurací v alpském stylu, půjčovnou, úschovnou, lyžařskou školou a dalšími vychytávkami.

A lidé jsou nadšení. „Vypadá to skvěle. Myslím, že tohle Špičák potřeboval. Občerstvení tady sice byla fajn, ale tohle je komfortnější, a když bylo více lidí, stály se fronty. Tak uvidíme, až bude ta pravá sezona a nahrnou se sem stovky lidí. Ale za mě rozhodně top posun,“ řekla jedna z lyžujících Hana Václavíková a pochvalovala si i sjezdovky. „Je to paráda. Není tady moc lidí, sníh skvělý, takže my si to s celou rodinou užíváme. Už jsme se na to těšili.“

Kromě Špičáku se o víkendu rozjel také areál Nad nádražím a zalyžovat si je možné také na Alpalouce, Weissově louce a na Samotách.

Zdroj: Daniela Loudová