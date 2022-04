Originálně pojaty byly i výstavní prostory, minerály totiž nejsou v běžných vitrínách, ale betonových. Padly na ně čtyři tuny betonu. Návštěvníci projdou postupně pěti místnostmi, kde je umístěno přes 1500 mineralogických ukázek z 38 lokalit horního Pootaví a na 150 dalších exponátů. Zavítají také do uranového dolu a prohlédnou si model dolu stříbrného z roku 1534, kde pracuje několik desítek havířů. Krásou uchvátí křemenná krystalová dutina, volně zrekonstruovaná tak, jak ji nalezl její objevitel. Místnost s diorámou Otavy nabídne cennosti – zlatinky ze sedmi lokalit, perlorodky, kdysi v Horažďovicích chované, i perly, které se v nich nalézaly.

Většinu exponátů nalezl, přepravil a k vystavení přichystal kurátor horažďovického muzea Aleš Červený. Ten se věnuje tomto oboru v regionu již od dětství, od roku 1996 pravidelně jezdí za minerály i do Alp. Je autorem mnoha odborných článků a v roce 2012 vydal knihu „Minerály horního Pootaví“, jejíž doplněné druhé vydání v současnosti připravuje. Přípravě nové expozice „Myslí a kladivem“ se spolu s ostatními kolegy věnoval více než půl roku a podívaná rozhodně stojí za to. „Uvidíte otavské zlatinky až 1 cm velké a zlatý nuget z Horažďovic i otavské perly různých tvarů a barev. Vystaveny jsou také unikátní ukončené sloupce černého skorylu ze Sušice, velké až 15 cm, či nádherné světlé, dlouze prizmatické křišťály a světlé záhnědy z Horažďovic i fialové ametysty ze Stohlavce. Příchozí si prohlédnou také černé a fialové dipyramidy spinelu z Krt nebo oranžový klinohumit z Rabí. Prostě poklady horního Pootaví shromážděné na jednom místě,“ nalákal na nejzajímavější exponáty Červený.

Expozice bude v Horažďovicích po celý rok, přístupná bude každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin, v hlavní turistické sezóně od června do září až do 17 hodin. V jejím těsném sousedství se nachází i stálá expozice „Diagnóza krystal“, tvořená alpskými minerály ze soukromé sbírky pana Aleše Červeného.

Projekt vznikl ve spolupráci s Národním muzeem a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.