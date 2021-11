FOTO, VIDEO: Harlej rozbouřil klatovský kulturní dům, létaly i balony

Jindy plný k prasknutí, nyní jen z více než poloviny. Tak to vypadalo na koncertě skupiny Harlej v kulturním domě v Klatovech v předsváteční večer.

Na nižší účasti se dle pořadatele podepsala opatření, která v současné době platí, i nižší zájem o kulturu. I tak si ale stovky fanoušků koncert užily a vytvořily správnou atmosféru. „Harlej je nezapomenutelná skupina, znám všechny písničky a chodím na ně už od mládí, takže si je nenechám ujít. Opatření mi nevadí, ale chápu jiné lidi, že pokud mají dát peníze za lístek a ještě třeba za test, tak je to mazec. Kam to jen spějeme. Ale koncert jsem si užila, kluci nezklamali, bylo to super,“ řekla fanynka Pavlína Tomanová.