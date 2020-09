Koronavir výrazně ovlivnil i letošní filmovou sezonu. Která natáčení musela být letos kvůli němu v Plzeňském kraji odložena? A co se i přes omezení již podařilo natočit? Nejen o tom Deník hovořil s projektovou manažerkou Regionální Filmové Kanceláře Plzeňského kraje Radkou Šámalovou.

Jak letošní koronavirová omezení ovlivnila filmová natáčení v Plzeňském kraji? Musela být některá natáčení zrušena?

K zásahům bezesporu došlo. Nejen plošně Plzeňský kraj, Česká republika, celý svět, ale jednotlivě i služby cestovního ruchu, kultura a mnohé další obory byly na dlouhé týdny pozastaveny. Stejně tak audiovizuální výroba, která je bezprostředně napojena na využití právě např. služeb cestovního ruchu. Nejsem si vědoma, že by u nás došlo přímo ke zrušení plánovaných natáčení, naopak se veškerá natáčení pouze přesouvala na pozdější termíny. Např. snímek Matky s Hanou Vagnerovou v jedné z hlavních rolí, který se dotáčel až ke konci léta a bude mít premiéru už v listopadu letošního roku. Nebo koprodukční film Il Boemo o životě skladatele Josefa Myslivečka s Vojtěchem Dykem v hlavní roli. Natáčet se mělo na přelomu jara a léta v klášteře v Plasích, později jej produkce dvakrát posouvala, v současnosti je natáčení naplánováno na pozdní podzim. V případě tohoto snímku bylo a pravděpodobně ještě bude těžké v současné situaci pracovat s nasazením českých, italských a slovenských herců, kteří ve filmu figurují.

Zdroj: Foto: archiv R. Šámalové

Natáčely letos v kraji kvůli koronaviru jen české štáby, nebo přijely i zahraniční?

Původně měly v kraji působit pouze české produkce, ovšem bavíme se o plánech, které byly jisté v počátečních měsících letošního roku. Pandemie však paradoxně více „otevřela“ dveře zahraničním štábům. Je to z důvodu, že mnohé země, kde původně měli filmaři natáčet, byly uzavřené. V mnohých případech vyhrála také finanční stránka a obecně dlouhodobě narůstající prestiž České republiky mezi zahraničními filmaři. Aktuálně už víme, že u nás bude na podzim natáčet nizozemská produkce a v současnosti registrujeme poptávky ze Švédska a Německa. V obou těchto případech však jde o prvotní poptávku lokací, konkrétně lokací industriálního charakteru. Co do počtu industriálních zón a brownfieldů, ať již využívaných či nevyužívaných, má náš kraj skutečně co nabídnout, proto věřím, že by některá z těchto spoluprací mohla dojít až ke konečné realizaci.

Které snímky se letos v kraji natáčely a kde?

Již jsem zmiňovala nový český komediální film Matky, který vznikal v obci Prádlo nedaleko Nepomuka. Za zmínku také stojí natáčení celovečerního filmu Lidi krve režiséra Miroslava Bambuška v Úterý. V tomto případě jsme produkci na začátku července pomáhali s náborem komparzu. Během necelých dvou dnů se přihlásilo přes 300 lidí, z čehož byly více než tři čtvrtiny místních. Volba městečka nebyla náhodná, snímek ve své dějové lince popisuje odsunutí Němců a právě Úterý bylo jedno z center zaniklých Sudet. Navíc si dochovalo unikátní ráz historického náměstí včetně okolních budov. V letošním roce se také více zaměřujeme na studenty a začínající filmaře. Zde mohu zmínit historický snímek Zbojník mladého režiséra Leoše Kastnera. Snímek je stále ve fázi příprav, ovšem první záběry, určené pro crownfundingovou kampaň, vznikaly v Chotěšově a okolí Přeštic, kam bude následně dosazeno i celé natáčení. Tento talentovaný režisér se už před rokem proslavil postapokalyptickým filmem Trash Town.

Jaké lokace jsou obecně v kraji nejoblíbenější?

Každý kraj má své „top“ lokace, do kterých putují filmové štáby na jisto. Mezi ně můžeme zařadit již zmíněné městečko Úterý (Habermannův mlýn, Zdivočelá země) a klášter v Plasích (Santiniho jazyk, Sukničkáři, Vůně vanilky). Velice exponovanými lokacemi jsou též klášter v Chotěšově, hrad Rabí, Manětínsko, které si oblíbil režisér Tomáš Vorel ve své trilogii Cesta z města, Cesta do lesa a Cesta domů, a samozřejmě Šumava! Nový snímek Šarlatán, který putuje do kin, Marhoulovo Nabarvené ptáče, všechny série Policie Modrava, Úhoři mají nabito, Anděl Páně, v minulosti Divá Bára, Na pytlácké stezce, Pod Jezevčí skálou, Za trnkovým keřem, to je jen sporý výčet filmů spojených s národním parkem. S odkazem na počet filmů, které na Šumavě vznikaly a stále vznikají, zde před čtyřmi lety zakořenil festival Filmové Kašperské Hory, který odkazuje ryze na filmy natáčené v této části kraje. Aktuální ročník se odehraje od 30. října do 1. listopadu, a naše kancelář zde zastupuje roli filmového kurátora.

Ke zmíněnému „top“ se však každý rok snažíme přiřazovat i vybrané „trendy“. Ty se nám zatím úspěšně daří předvídat a dokážeme tak mnohem pružněji reagovat na aktuální poptávku filmařů. V loňském roce jsme více profilovali téma Sudet, letos cílíme na industriální památky Plzeňského kraje a opět se nám daří reagovat na poptávky právě tohoto zaměření. Aktuálně také pro filmaře připravujeme location tour s trasou mapující doly a lomy v kraji. Tour se odehraje již brzy během filmového festivalu Finále Plzeň. Filmařům budeme prezentovat Centrum Caolinum v Nevřeni, kaolinku v Kaznějově, ale například i přírodní památku Hromnické jezírko.

Jaká natáčení jsou v kraji kromě Il Boeno plánována v nejbližších měsících? Objeví se na place některé známé osobnosti? Budou mít šanci i místní komparzisté?

Chystá se natáčení českého seriálu Hvězdy nad hlavou s Terezou Kostkovou v hlavní roli. Děj se odehrává na vesnici, kde herečka zachraňuje nejen zvířata, ale často i lidské osudy. Sama je postavena před volbu, kdy se musí rozhodnout mezi dvěma muži. Ztvární je Roman Vojtek a Roman Zach. V seriálu se dále objeví například Veronika Žilková, Václav Kopta, Alena Mihulová, Veronika Khek Kubařová, Miroslav Táborský, Martin Pechlát a další známé osobnosti českého filmu. Z dalších plánovaných natáčení jde již o zmiňované zahraniční produkce, zde je však na výčet osobností řekněme dosti přísné informační embargo.

Je podle vás podpora pro filmaře ze strany státu či kraje dostatečná nebo by zvláště nyní měla být větší?

V tomto případě a současné situaci si nedovolím a ani nechci kalkulovat v rovině financí „před a po“. Systém podpory audiovizuálního umění se obecně za poslední roky výrazně zlepšil nejen plošně v rámci celé České republiky, ale konkrétně i směrem od Plzeňského kraje. To dokládají i poslední dva roky od vzniku Regionální Filmové Kanceláře, ve kterých evidujeme 70% nárůst zájmu filmových produkcí a počet filmových děl, která zde vznikala. Je důležité si uvědomit i synergii, ve které větší počet filmařů přináší do kraje vyšší finanční obnosy směrem nejen k místním poskytovatelům služeb v cestovním ruchu, do oblasti dopravy, technických a dalších služeb, ale obecně směrem k celé místní infrastruktuře a nazpět ke Kraji a opětovnému startu tohoto kruhu. Já věřím, že toto si Plzeňský kraj více a více uvědomuje, proto i podpora filmových děl zde vznikajících exponenciálně narůstá. Plzeňský kraj má nakročeno k tomu stát se třetím bodem na filmové mapě Česka, kdy pomyslně putuji od filmového Zlína k pražským ateliérům po Plzeň. Ta stále více a více umí profitovat z napojení na německou stranu, na skvělou dopravní dostupnost, ceny služeb, unikátní lokace a v neposlední řadě též silné zázemí v podobě plzeňské animace, studentů a lokálních filmařských skupin. Potenciál je zde značný a my se na něj více a více snažíme ukazovat a probouzet pomyslnou „Sleeping Beauty” (spící krásku - pozn. aut.).