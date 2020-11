Právník rodiny Norbert Naxera mimo jiné uvedl, že se domnívá, že nešlo o nešťastnou náhodu, ale že vězeň byl zmlácen a poté zapálen, aby byly zamaskovány stopy.

Petra K. poslal Krajský soud v Plzni letos v srpnu na šest měsíců za mříže za to, že se vloni v létě vydal v tričku s nacistickým pohlavárem Rudolfem Hessem na shromáždění s názvem „Za tradiční rodinu, bezpečnou Plzeň a hrdý národ“, jehož cílem byl protest proti pochodu, v němž se sešli lesbičky, gayové, bisexuálové, trans-gender osoby a jejich příznivci.

Trest nastoupil krátce před osudnou nedělí 20. září. Jako nováček byl kvůli koronavirovým opatřením na cele sám. Když byl nalezen, nebylo mu již pomoci. Lékařka záchranné služby uvedla, že byl ohořelý na většině těla a odhadla, že měl popáleniny třetího stupně. Ležel přitom podle dostupných informací na posteli bez matrace, jeho vězeňský oděv byl v podstatě shořelý.

Co se na cele stalo, je stále záhadou. Policie na počátku října uvedla, že příčinou smrti byla akutní otrava oxidem uhelnatým.

Měl vyražené zuby, tvrdí právník rodiny

„Syn nastoupil do vězení ve čtvrtek. V pátek mi volal, že má strach, ale neřekl z čeho. A v neděli se to stalo, byl tam jen tři a půl dne,“ řekla Deníku matka mrtvého Marta D. Dodala, že nevěří, že šlo o nešťastnou náhodu ani tomu, že by si Petr K. sám sáhl na život.

Obě tyto verze jsou nepravděpodobné i podle právníka rodiny Naxery. „Co se skutečně stalo, můžeme jen spekulovat. Prokázat můžeme jen to, že se zametaly stopy a nebylo řádně vedeno vyšetřování. Můj osobní názor je, především kvůli vymláceným zubům, že došlo ke rvačce, Petr K. zemřel nebo upadl do hlubokého bezvědomí, takže laikům mohl připadat mrtvý, a poté byl úmyslně založen požár na zahlazení stop,“ řekl Naxera s tím, že se Petr K. mohl porvat se spoluvězni stejně jako s dozorci. Zároveň přiznal, že například informace o vyražených zubech ve vyšetřovacím spise vůbec není, má ji jen od příbuzných a známých Petra K. Dokázat se to již nedá, muž byl zpopelněn.

„Věc stále prověřujeme. Prověřujeme veškeré okolnosti a čekáme na výsledky znaleckých posudků,“ řekla Deníku v neděli policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že nyní nemůže být konkrétnější. Stejně jsou na tom i GIBS, který případ podle jeho mluvčí Ivany Nguyenové také dosud neuzavřel, a vedení věznice. „Tragické události je mi líto. Věznice dala veškeré poklady policii a GIBS. Případem se zabývají orgány věcně a místně příslušné a proto se k němu nyní nemohu vyjadřovat,“ vysvětlil ředitel borské věznice Petr Vlk. „To, že by za jeho smrtí stál někdo z nás, je naprostý nesmysl,“ řekl Deníku jeden z dozorců.

Pokud by byl případ odložen s tím, že nešlo o cizí zavinění, je podle Naxery rodina rozhodnuta podat trestní oznámení.