Tentokrát diváky vrátí až do 7. století, do doby po rozpadu Sámovy říše. Příběh se bude opět odehrávat v šumavské přírodě. Na herce čeká několik výzev.

„Máme v plánu natočit čtyřdílnou dobovou minisérii. O době po rozpadu Sámovy říše se toho moc neví. Ví se, že měl hodně synů, ale ani jejich jména nejsou moc známá. My jsme si proto řekli, že bychom chtěli dobu nějakým způsobem přiblížit lidem, aby si dokázali představit, jak asi mohla vypadat. Mně doba přijde zajímavá protože ještě nebylo křesťanství, uznávalo se mnohobožství, příběhy jsou kolikrát hodně zajímavé, i když se toho také příliš nedochovalo a autoři si mnohdy trochu vymýšleli, aby byl příběh barvitější. Pokud ale člověk čte o té době z různých pramenů, tak to dává smysl. My chceme lidem přinést nějakou naši představu, aby oni věděli, jak to tady mohlo vypadat,“ uvedl Sýkora.

Plánují ztvárnit družinu, která byla v blízkém okolí krále Sáma. Půjde o pět hrdinů, kteří jdou na Šumavu, utíkají před masakrem, který nastal po smrti Sáma, kdy synové začali bojovat o to, kdo bude následovník. Chybět nebudou různé mezilidské vztahy, postavy se budou během dílů vyvíjet. „Hlavně chceme ukázat, jak vypadalo mnohobožství, že Šumava nebyla dříve vůbec hezké místo k životu, bylo to kolikrát hodně kruté, i když tam byla krása přírody. Přijde mi tato doba neprobádaná a u nás nic takového nevzniklo a já bych to lidem rád ukázal,“ poznamenal Sýkora.

VÝZVOU BUDE JAZYK

Čeká je ale i jedna velká výzva. Dali si za cíl, že chtějí zrekonstruovat dobu co nejvěrněji, proto herci budou mluvit jazykem, který předpokládají, že se tehdy používal, čili praslovanština. Jde o jazyk, kterému už nyní téměř nikdo nerozumí. O to jim to přijde ještě zajímavější. „Herci se na to budou muset připravit, vymyslet si akcent, což bude výzva a velké dobrodružství,“ řekl tvůrce.

Dobové budou mít i kostýmy, které si nechají ušít na míru.

V minisérii se mohou objevit i ochotníci z Klatov a okolí, které plánuje Sýkora oslovit.

Nejprve vznikne první pilotní díl, který by měl mít okolo půl hodiny, stejně jako ostatní díly. Pokud bude mít úspěch, dotočí další díly. Plánují natáčet v zimě, která k příběhu patří. Nejraději by začali ještě letos. „Počítáme s natáčením v nejvyšších místech Šumavy, což bude obtížné se tam dostat. Pokud se vše podaří, tak by vznikl ke konci roku první díl. K vidění bude opět v kinech, stejně jako tomu bylo s prvním filmem Clamor,“ dodal Sýkora, který navíc prozradil, že v Klatovech díky vášni k natáčení založili filmový spolek Clamor Film. Chtějí dál točit filmy se šumavskými a lokálními tématy, ztvárňovat skutečné příběhy. Nyní je ve skupině dvanáct lidí a rádi přivítají další podobné nadšence.

V současné době se tvůrci snaží sehnat peníze na natáčení, podpořit je můžete například na Startovači.