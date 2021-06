„Tentokrát se sázelo mezi Belvederem a Hofmankami na pasece s krásným výhledem na Javor a jezerní stěnu. Během víkendu zasadíme 5000 buků, příští víkend, kdy se koná také ještě jedno sázení pod Pancířem, tak budeme dosazovat další 3000. Druhy stromů, které budeme vysazovat, nám vždy přidělí Lesy ČR,“ řekl pořadatel Richard Brož.

Šlo o sázení, která se nemohla konat kvůli koronavirovým opatřením. I nyní platila určitá pravidla, která příchozí museli dodržovat. Například nebyl hromadný start jako pokaždé, ale lidé přicházeli v rozmezí tří hodin, aby nebyli všichni na jednom místě v jeden čas.

Zájem o sázení je stále větší. „Lidi to baví a my jsme rádi. Stráví den v přírodě, dozví se, jak se sází, proč zrovna daný druh a podobně, zajímají se o to i sami. Jsem nadšený, že se to tak líbí,“ poznamenal Brož.

Lidé, kteří se na samotné sázení osobně nedostaví, nemusí smutnit, zasazeny jsou všechny stromky a jejich majitelé pak dostanou souřadnice, kde jejich strom najdou.

Své stromy na Šumavě mají i známé osobnosti. „Už podruhé přijde Míra Hejda se Zorkou, má zde i svůj strom režisér Jiří Strach, Dominik Hašek, Bára Strýcová, Anna K., která má k Šumavě blízko skrz svého dědu, který zde zakládal Horskou službu a další,“ vyjmenoval některé Brož.

Rodiny to berou jako tradici. „My jsme tady již poněkolikáté, vždy někomu strom darujeme a pak ho jedeme společně zasadit. Je to naše krásná tradice. A líbí se mi v podstatě celá tahle myšlenka sázení,“ řekla jedna ze sázejících Lenka Zahrádková.

Celkově se zmiňovaným sázením bude na Šumavě zasazeno dík fanouškům WeLoveŠumava již 13 000 stromů, na podzim počet vystoupá na 15 000.

Stejně jako minulý rok chystá WeLoveŠumava koncert pro čistou Šumavu s Markem Ztraceným. Lidé tam musí sledovat sociální sítě uskupení, kde se vše potřebné dozví a stejně tak termíny, kdy se bude Šumava uklízet, abyste se na koncert dostali. Koncert bude opět na speciálním místě.