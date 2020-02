Česká vláda uvolnila deset milionů korun. "Z toho šest milionů daruje prostřednictvím Světové zdravotnické organizace," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Materiál tvořený respirátory, rouškami, maskami, rukavicemi (těch je 150 tisíc párů) a dezinfekčními prostředky, vyjde na 3 300 tisíc korun. "Zbývá asi šest set tisíc, které jsou vyčleněny na dopravu těchto prostředků do asijské země," sdělila mluvčí základny Iva Brejzová.

Čtvrteční nakládka se odehrávala před jednou z obřích hal a vysokozdvižné vozíky přivážely další a další bedny na korbu obřího stroje. Následoval poučení čtyřčlenné posádky a po vojenských procedurách přání šťastné cesty.

Národní základna humanitární pomoci funguje v areálu na okraji Zbiroha deset let. Od té doby poskytla materiální příspěvky řadě zemí. Jmenujme Bulharsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu nebo Ukrajinu. Pomoc putovala ale i do vzdálenějších míst, do Japonska nebo Nepálu. V souvislosti s uprchlickou krizí byly vyslány soupravy ubytovacích stanů do Maďarska, Chorvatska a Slovinska.