Zprvu šlo o malou akci, na které se sešla hrstka lidí, postupně se Slavnosti jablek na Krasíkově staly vyhledávanou podzimní událostí. Letos poprvé se konaly v Bezdružicích a během soboty přilákaly tisíce zvědavců.

Slavnosti jablek se letos poprvé konaly v Bezdružicích a přitáhly tisíce návštěvníků. | Foto: Deník/Klára Mrázová

K pravidelným návštěvnicím patří Lenka Petrů a její kamarádka Jana Holoubková. „Vždycky se moc těšíme. Koupíme si jablka a pak taky nějaké doplňky, náramek, náušnice nebo šátek. Domů rozhodně spěchat nebudeme. Posedíme a slupneme něco dobrého,“ shodly se. Do Bezdružic vyrazily s dcerami Anetou Gubišovou a Elisabeth Langrovou. Jablka si pořídily u stánku Kolowratových sadů, který nabízel odrůdy Šampion a Rubín. Lidé tady kupovali také mošt nebo jablečné limonády. „Je to pro nás dobrá reklama. Zákazníci ochutnají pár kousků a pak přijedou k nám do sadů, což je fajn,“ zhodnotil Tomáš Zuman.