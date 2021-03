České zákony dostatečně nestojí na straně muže, který v pondělí v noci ve svém domě ve Vochově zastřelil lupiče, a je potřeba je změnit. Deníku to v reakci na noční událost na Plzeňsku řekl František Holub, bývalý komisař a lektor kurzů pro získání zbrojních průkazů a předseda Sportovně střeleckého klubu Klatovy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Podle něj je v současné době zapotřebí, aby se do českých zákonů zakotvila zásada „můj dům, můj hrad“. „Dle mého názoru už dávno mělo dojít k novelizaci tohoto trestního zákona. Jestliže se někdo v noci po překonání překážky, jakou může být třeba vylomení okna nebo dveří, dostane do domu a bude ho vykrádat, je nutné mít ústavní právo použití zbraně,“ vysvětluje expert. Bez něj pak podle aktuálně platných zákonů bude policie i v případě zabití ve Vochově zkoumat, zda se jednalo o přiměřený způsob obrany. „Jen těžko říci, co je adekvátní obrana. Někdo na vás půjde s nožem a může vás i klidně zabít. Vy ho zastřelíte a pak se dozvíte, že to byla nepřiměřená obrana,“ uvádí příklad Holub.